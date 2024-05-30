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緯創股東會／辦私募現增！上限2.5億股 董座林憲銘揭4大用途

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

電子代工大廠緯創（3231）30日召開股東會，並通過辦理現金增資/全球存託憑證/私募案，而此次發行上限為2.5億股。對此，董事長林憲銘指出，這次啟動私募主要有以下4項用途，第一、引進策略性投資人，第二、為海外購料，第三、償還營運借款，第四、提高公司競爭力。他強調，這是個防守性的議案，公司仍以股東利益作為優先考量，且該議案對整體營運具有正面助力。

林憲銘指出，「過去幾年也都有跟股東報告過類似的議案，事實上，過去幾年來我們為了維持營運表現，都會先通過此類增資議案，以確保公司在急需投資、海外購料時，能有足夠的資金得以支付，不過這筆資金我們在過去幾年來，基本上沒有使用到，其實我們每個同仁平時都非常努力，盡量不去使用新的資金」。

林憲銘表示，「這次我們為引進策略性投資人等目標，再次辦理不超過2.5億股的現增、私募案，不僅將確實提高公司整體的競爭力，對集團發展上也都有正面的助力，並且今年我們為了應對市場上無法預期的突發事件，決定一樣提前備妥這筆資金，此舉也將帶領公司持續保持穩定的成長態勢」。

林憲銘坦言，經過這一年來，市場對整個人工智慧（AI）伺服器產業，有了更多的理解，不過總經方面來看、中國大陸經濟情況仍不夠明朗，並且歐洲地區也還沒有真正的復甦，因此自己認為「雖然今年會比去年好，但整體經濟上升的速度並不快」，包括產品的成長都必須拿出耐心的慢慢推進。

緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

增資 股東會

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