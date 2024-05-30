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研華股東會／遭遇史上最大業績下滑 劉克振歸結三大原因

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
研華董事長劉克振。吳凱中攝
研華董事長劉克振。吳凱中攝

工業電腦龍頭研華（2395）30日舉行股東會，研華董事長劉克振坦言，三大原因造成研華去年下半年至今遭逢史上最大衰退，不過，劉克振預期下半年市場庫存調整可望告終，且看好EDGE AI商機，直言「太厲害！」，將讓研華未來十年迎向絕佳產業機會。

研華去年營收645.68億元、年減6%，稅後淨利108.38億元、年增0.8%，每股純益12.65元，股東會通過發放每股現金股利9.5元。

劉克振指出，研華去年下半年到今年業績有明顯下降，算是遭遇史上業績最嚴重衰退，主要有三個原因，第一，2022年產業瘋狂進貨，現在來看是因零組件短缺，不是需求端真的大幅成長，而是庫存缺貨反彈情況。

劉克振坦言，市場庫存調整比自己想像的久，預期到今年上半年市場庫存仍未清理完，但第3季完庫存應該可以清理告終。

其次，從全球景氣來看，雖然半導體、AI行業很旺，但工具機、設備業表現很不好，而研華客戶中，設備業占很大比例，也因此連帶研華業績下滑。

最後，劉克振認為研華過去25年成功方程式趨於老化，業績衰退也跟組織內部有關，為此，研華啟動組織改造。

研華上次法說會提到，今年第3季接單出貨比 (BB Ratio) 可望回到過往常態 1.1 以上，對此，劉克振表示，目前來看，下半年應該是有機會回到1以上；以業績來看，研華下半年將呈現逐季成長，研華今年預期全年營運將優於去年。

此外，劉克振看好EDGE AI商機，直言太厲害了！這將讓研華未來十年迎向絕佳產業機會，AIOT會迎來巨大熱潮。為此，研華將加大相關領域投資，研華專注EDGE AI領域，要將產品、應用及解決方案服務到工廠、醫院及零售業各領域。

劉克振強調，雖然最近不好，股價也下跌，目前也沒有明顯好消息，但最壞情況就是這樣，研華長線依然是好的，將用力轉型跟擘劃未來。

AI 劉克振 研華

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