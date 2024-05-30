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台郡股東會／每股將發現金股利5元 併宏觀微整合上下游、有助提升毛利

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台郡今日召開股東常會。圖：公司提供
台郡今日召開股東常會。圖：公司提供

台郡（6269）今日召開民國113年股東常會，由董事長鄭明智親自主持，會中向各股東報告112年財報及盈餘分配案，每股將發放現金股利5元，其中盈餘分配現金4元、資本公積分配現金1元，將營運成果與股東分享，並經熱烈掌聲順利通過所有議案。

鄭明智首先於營業成果報告中說明，台郡科技112年全年合併營收為新台幣327億元，較前一年的400億元減少 18.3%；稅後淨利為新台幣20.6億元，較前一年的35.2億元減少41.6%；每股盈餘為新台幣6.45元，較前一年的 10.83元減少4.38元。

「晶片解決AI上的運算問題，台郡解決傳輸問題」，鄭明智發言特別強調，「台郡致力在台灣布局高毛利產品線，未來在AI、光通訊、無線等傳輸領域不會缺席」。

鄭明智強調，近年來我們深入布局高頻LCP，創新研發Metalink及NeuroCircuit傳輸技術，併購IC設計宏觀微來整合上下游關鍵元件，這些將建構台郡未來產品競爭優勢及提升整體毛利結構。

台郡 新台幣

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