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威剛：三星罷工對記憶體影響不大 DRAM有漲價空間

中央社／ 台北30日電

三星電子（Samsung）工會將於6月7日發動罷工記憶體模組廠威剛董事長陳立白預期，對記憶體市場影響應不大。不過，他看好下半年動態隨機存取記憶體（DRAM）價格仍有上漲空間。

三星為全球DRAM和儲存型快閃記憶體（NANDFlash）龍頭廠，三星工會預計發動罷工，各界關注是否會對記憶體市場造成衝擊。

陳立白今天在媒體交流會說，三星工會罷工是策略性罷工，達到目的便可能結束，預期罷工事件即使影響記憶體市場，程度也不會大。

至於記憶體市況，陳立白表示，DRAM後市相對樂觀，DRAM合約市場維持穩定，DRAM現貨市場短期相對疲弱，不過下半年DRAM價格仍有上漲空間，其中，DDR4產品因先前漲幅較小，估計下半年有機會上漲30%。

陳立白說，NAND Flash供應商較多，且產能逐步回升，供應商產能擴充若不節制，對於NAND Flash後市恐有不利影響。受惠低價庫存效益，威剛後續獲利可望攀升。

DRAM 罷工 記憶體模組

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