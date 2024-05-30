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解決人力荒 AI 幫訂位！ LINE 攜手台灣大 推 AI 語音預約

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

全台餐飲業大缺工為解決餐飲產業缺工荒，台灣大哥大（3045）30日宣布與LINE台灣策略聯盟，由LINE與碩網資訊獨家技術開發，結合台灣大旗下「行動市話」，與inline「線上訂位系統」，推出「AI語音預約服務」。

台灣大指出，即日起新申辦台灣大「行動市話」服務，並搭配「AI語音預約服務」行動市話與LINE Call雙進線版本，即可享前半年早鳥價每月598元（原價998元），單純申辦行動市話版本，則享前半年月租費498元（原價898元）；既有台灣大「行動市話」服務店家，加購「AI語音預約服務」雙進線版本，前半年每月僅299元（原價每月799元），申辦行動市話版本，前半年月租費只要199元（原價每月599元）。

此外，歡慶服務上線，台灣大指出，再送限量LINE多重好禮，包括首月贈送價值千元的6,000則LINE官方帳號訊息、贈送具有高識別度的LINE專屬ID、專屬官方帳號行銷課程，以及可觸及1,800萬活躍用戶的LINE TODAY曝光機會。

據104人力銀行統計，截至2024年4月，全台職缺數量高達110.6萬個，創下歷史新高，其中以餐飲住宿服務業的缺工比例最為嚴重，佔總職缺約20%。

為解決餐飲產業缺工荒，台灣指出，「AI語音預約服務」，賦能中小企業轉型升級，民眾若要訂位，輕鬆透過撥打店家市話或透過店家的LINE官方帳號使用LINE Call，60秒內完成預約服務，提升餐飲店家營運效率，節省50%人力需求成本，消費者享受更便捷的智能訂位體驗。

台灣大總經理林之晨表示，進入AI時代，數位轉型已不再是加分題，而是必考題。據經濟部統計，台灣98%以上的企業為中小企業，總產值達新台幣28兆，佔所有企業總營收一半以上，顯示中小企業於台灣經濟發展中扮演關鍵角色。然而，少子化與老齡化等人口結構問題，卻造成中小企業勞動力短缺危機。台灣大基於5G、AI、大數據等天賦，賦能合作夥伴LINE，共同推出AI智能訂位服務、線上點餐系統等多元解決方案，搭配台灣大自身豐富的數位DNA，輔導中小企業在AI時代中永續成長。

LINE台灣執行長陳立人表示，「LINE深知中小店家人力缺乏、資源有限的困境，而我們也非常重視用戶端的體驗，這次很高興能與同樣關心中小企業發展的台灣大哥大合作，攜手電信、網路還有訂位平台夥伴，一起推出AI語音預約服務，一方面解決店家的人力問題，另一方面也為用戶帶來24小時不間斷的訂位體驗。

台灣大與LINE獨家合作「AI語音預約服務」，整合電信服務、數位科技及LINE生態圈資源。凡申辦台灣大行動市話的客戶，不僅可以手機接聽市話，確保電話與商機不漏接，還能獨家搭配「AI語音預約服務」，協助中小企業用戶，透過AI語音自動接聽消費者來自市話或LINE Call的來電；服務由碩網資訊合作開發，以成熟的語音合成及語意辨識技術，提供近似真人AI語音對話，自動應答消費者的預約、訂位資料查詢或修改等需求，並串接inline「線上訂位系統」，主動發送預約完成訊息到品牌自營或inline的官方LINE帳號上，助店家延續經營再行銷。

AI LINE 台灣大哥大

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