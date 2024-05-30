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安謀推出 AI 最佳化的 Arm 終端產品運算子系統

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

安謀（Arm）於30日公布，AI最佳化的 Arm 終端產品運算子系統（CSS）。

Arm 推出 Arm 終端產品運算子系統，標榜可提供領先、基於AI的體驗，並使晶片合作夥伴能更輕鬆、更快速地建構基於 Arm 架構的解決方案且迅速上市。

Arm 終端產品 CSS 具備最新的 Armv9 CPU、Immortalis GPU、針對 CPU 和 GPU 在3奈米製程節點上的量產就緒實體實作。

Arm 資深副總裁暨終端產品事業部總經理 Chris Bergey 表示，在AI時代加速進展之際，以功耗效率為核心基因的Arm 平台正為下一波的運算需求提供基礎。Arm 終端產品 CSS 在平台能力上展現大幅躍進，持續突破高階行動體驗的限制。

安謀指出，Arm 終端產品 CSS 是最快速的 Arm 運算平台，提升30%以上的運算及繪圖效能，以因應實際應用時複雜的 Android 工作負載，並以加快59%速度的AI推論，處理更廣大的 AI／機器學習和電腦視覺工作負載。

Arm 終端產品事業部產品管理副總 James McNiven 提到，該公司致力於提供全面的解決方案，包括在 CPU 與GPU 方面的最高效能，並投資於未來世代的終端產品運算子系統。同時，也與領先的晶圓製造合作夥伴密切合作，確保Arm 平台與製程節點可緊密結合。Arm 正在建構AI的未來。

AI Arm GPU

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