研華股東會／董座劉克振親曝：今年平均調薪幅度升至4%

今（2024）年的台北國際電腦展（Computex）將在6月3日登場，晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長、AI教父黃仁勳5月26日也提前來台，私下的行程再度成為外界關注的焦點，尤其是他曾用餐的地方，如「花娘小館」等店家，都因黃仁勳的造訪而爆紅。想知道AI教父都去過哪些地方嗎？《聯合新聞網》整理出黃仁勳曾吃過的美食，用一張圖就能掌握他的12家愛店。...

2024-05-30 14:28