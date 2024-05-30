研華股東會／董座劉克振親曝：今年平均調薪幅度升至4%
工業電腦龍頭研華（2395）30日舉行股東會，研華董事長劉克振坦言，台灣薪資水準確實在高速增長，為了更好留住人才，研華薪資競爭力在大幅改善中，今年調薪幅度比過去平均幅度3%水準高、達4%。
研華股東提問近年調薪狀況，劉克振回應，為了讓研華留住更好的人才，今年調薪幅度比過去水準高，因為台灣薪資水準確實在高速增長。其中，研華高階主管主要收入來自薪水（固定薪+獎金分紅）加配股，中低階員工則以薪水為主。
劉克振坦言，研華薪資競爭力不如台積電（2330），大概留在電子製造業水準，但研華薪資競爭力在大幅改善中。
研華歷年固定調薪，以前每年大約平均調薪幅度為3%左右，今年平均則為4%，但個人具體調薪幅度仍要依據職務及過往績效而定。
研華台灣員工約3千人。研華指出，公司人資部門有依據研華所在產業電子製造平均薪資水準調查，研華薪資PR值大約介於75。
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