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研華股東會／董座劉克振親曝：今年平均調薪幅度升至4%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
研華董事長劉克振。記者吳凱中／攝影
研華董事長劉克振。記者吳凱中／攝影

工業電腦龍頭研華（2395）30日舉行股東會，研華董事長劉克振坦言，台灣薪資水準確實在高速增長，為了更好留住人才，研華薪資競爭力在大幅改善中，今年調薪幅度比過去平均幅度3%水準高、達4%。

研華股東提問近年調薪狀況，劉克振回應，為了讓研華留住更好的人才，今年調薪幅度比過去水準高，因為台灣薪資水準確實在高速增長。其中，研華高階主管主要收入來自薪水（固定薪+獎金分紅）加配股，中低階員工則以薪水為主。

劉克振坦言，研華薪資競爭力不如台積電（2330），大概留在電子製造業水準，但研華薪資競爭力在大幅改善中。

研華歷年固定調薪，以前每年大約平均調薪幅度為3%左右，今年平均則為4%，但個人具體調薪幅度仍要依據職務及過往績效而定。

研華台灣員工約3千人。研華指出，公司人資部門有依據研華所在產業電子製造平均薪資水準調查，研華薪資PR值大約介於75。

劉克振 研華 薪資

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