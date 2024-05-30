研揚布局智慧物聯網、Edge AI 業務倍增 董座莊永順：今年還想併購

工業電腦廠因客戶庫存消化，中國市場內捲嚴重影響，今年為營運穩定期，研揚（6579）大力布局智慧物聯網產業，過去兩年積極併購，董事長莊永順表示，研揚是「邦聯型態」公司，有機會的話，今年還想展開新併購，在 Edge AI業務端研揚也已累積300多個 POC 專案，並打入蝦皮供應鏈。

研揚2023年併購捷波，莊永順表示，研揚採取邦聯型態跟同業合作，但尊重各公司自主權，今年仍會積極關注任何機會，佈局智慧物聯網各垂直領域，有適當的機會的話，今年「還想要」展開新併購案。

莊永順表示，研揚是邦聯型態，目前成員大概有10家，合併或策略聯盟的對象基本上就是獨立運作，相對於同業如佳世達（2352）是大艦隊，有絕對控制權，大聯大（3702）則是控股公司將合併對象併入，各家方式不同。

莊永順表示，智慧物聯網其實有很多垂直產業面向，工業電腦同業間競爭度不高，目前慧友（5484）、捷波（6161）、廣積（8050）都各有重點，其他新領域如能源或交通領域會靠併購或合作的方式進入。

今年工業電腦因景氣反轉，客戶去化去年的高庫存，客戶拉貨趨緩，總經理林建宏表示，今年受惠於捷波營收挹注，業績才下滑比同業少，展望今年仍努力朝營收正成長邁進。

研揚很早就推動 Edge AI（邊緣AI）業務，邊緣AI應用雖已累積300多個驗證案例，但僅3分之1轉為商業訂單，他分析，因客戶POC概念驗證長達6個月，還要分析投資回收成效及AI精準度，客戶也因為景氣關係採購上相對保守，故內部微幅下修Edge AI今年營收貢獻，從「20%以上」修正為「15~20%」，但仍比去年10%翻倍，他也樂觀預期2026年時Edge AI營收拉高至4成。

特別是，智慧零售業務研揚仍有斬獲，其工業電腦已打入蝦皮店到店自助取貨機器供應鏈，林建宏也坦言，智慧零售業目前對消費者行為分析等AI應用興趣濃厚，研揚也已接獲多家客戶洽詢。

莊永順表示，客戶也對台灣＋1關切度高，由於廣積已在越南建廠，2025年首季量產，研揚未來海外製造就會在廣積下單，邦聯成員互相支援。