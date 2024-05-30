順德股東會／搭 Al 高速車 HPC 降溫所需穩壓器導線架Q4投產

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳揭示AI帶動 GPU 的高度需求，功率導線架大廠順德工業（2351）總經理陳維德30日宣布，順德已成功開發因應 GPU 高速運算降溫所需的穩壓器導線架，目前正在開模中，預計今年第4季可以量產出貨，順德也正式切入Al供應鏈領域。

陳維德表示，順德過去在半導體應用面主要為車用電子、工業控制及消費性電子三大領域，今年起再增加高速運算（HPC）第四項新事業。由於高速運算涵蓋範圍廣泛，未來可望成為順德營運成長的新動能。

而因應貼近客戶及發展新產品、新事業需求，順德也著手規劃國際投資佈局，目前初步鎖定東南亞半導體產業集中的馬來西亞、泰國、菲律賓，甚至不排除日本，將尋找現有閒置廠房土地建廠，預計明年啓動投資。

順德今日召開股東常會，承認去年度決算表冊及盈餘分配案，每股配發2.6元現金股利，會中並完董事全面改選，新增一名女性獨董，陳朝雄獲選續任董事長。

順德去年合併營收108.56億元、年減7.4%，但仍為歷史第三高，稅後純益7.43億元、年減21.0%，每股稅後純益4.08元，主要受消費性電子產品仍處於庫存調整期影響。

順德第1季營業毛利3.89億元，營業利益1.67億元，稅前淨利2.17億元；稅後純益1.63億元，季增46.8%、年減26.2%，每股稅後純益0.9元。

陳維德指出，客戶庫存調整已近尾聲，目前正陸續回補庫存。法人則估，順德第1季營運已落底，第2季營收較第1季應有二位數增長，第3季回到季增、年增的成長軌道，全年營收可望較去年有高個位數成長，獲利也會優於去年。

陳維德指出，因應Al快速發展，高速運算的散熱或不發熱瓶頸，備受關注，為提升運算速度與效率，順德的客戶聚焦如何穩定電壓，因此積極開發穩壓器；而每顆 GPU 或 CPU 所需的穩壓器，因運算效能不同，可能需要數十甚至上百個穩壓器，商機可期。

另一方面，順德新一代車用充電系統導線架產品，去年下半年打入美系電動車龍頭供應鏈，目前進入出貨階段。

陳維德表示，中國電動車的應用持續且快速成長，加上太陽能等新能源訂單也明顯回溫，可望帶動順德大陸營收有二位數增長。順德大陸廠過去九成營收集中在消費性電子產品，去年車用及新能源占比已提高至二成，今年預估可再拉升至三成。

順德今年資本支出約7億元，主要支應表面處理、自動化設備採購。彰化總廠旁的沖壓廠，明年也將啓動建廠，由原本的一層廠房擴增為五層廠房，以滿足模具及精加工所需。

順德以辦公文具起家，製造削鉛筆刀產品，後因擁有模具沖壓及電鍍技術，再跨入精密加工，目前為全球前五大導線架供應商，市占率約一成；若以功率導線架來看，全球市占率達16.9%，為業界龍頭。

順德現階段手上握有大約百款新開案，其中車用為大宗，達七到八成，並掌握英飛凌、意法半導體、OnSemi、羅姆等 IDM 大廠訂單，應用別涵蓋 BMS（車用電池管理系統）、電動車逆變器、第三代半導體、充電樁、太陽能及風力發電、高速鐵路等。