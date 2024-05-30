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偉康股東會／引進策略性投資人 公司擬啟動私募、發行可轉債

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
偉康總經理陳怡良(右)、董事長連泓鈞(中)。記者吳康瑋／攝影
偉康總經理陳怡良(右)、董事長連泓鈞(中)。記者吳康瑋／攝影

數位身分認證大廠偉康科技（6865）30日召開股東大會，由董事長連泓鈞、總經理陳怡良負責主持。偉康作為國內上櫃軟體業者，深耕資訊安全領域多年，長期提供客戶各種數位轉型解決方案，而今股東會已通過議案，決定將發行私募普通股及（或）私募國內可轉換公司債，董事長連泓鈞解釋，公司主要是為引進策略性投資人，並期盼藉此提高公司的技術、以擴充市場。

偉康以軟體技術顧問起家，董事長連泓鈞在台灣高科技產業蓬勃發展的年代，看中數位轉型的發展趨勢與市場規模，透過智慧資安與智能決策雙引擎，驅動創新產品服務，協助各產業做數位轉型，快速建立數位全通路服務。而針對此次啟動私募，連泓鈞說明，主要是為引進策略性投資人、而預計發行之股數將於260萬股普通股額度內來辦理。

總經理陳怡良表示，偉康專注於智能決策與智慧資安，全面提升企業從人的身分安全到設備安全的防護。透過智能化決策方案，協助企業實現自動化的升級，並提供更即時的決策基準、風險預警和反饋。此外，偉康多年來持續紮根基底、穩健發展聚焦產品，致力於將平台拓展應用至金融、高科技製造、車聯網及醫療等各大產業，推動跨產業數位轉型與升級，因此也讓旗下產品能拓展至多元產業。

展望未來，陳怡良強調，公司將從台灣出發，邁向國際市場，並以台灣市場為基礎，持續拓展國際市場，目標達到品牌化、規模化與國際化，成為全球信賴的數位轉型領導品牌。此外，偉康也將不斷創新與優化，激發每位員工的創造力，並積極招募海內外人才，吸引全球人才加入，透過持續創新與優化，攜手有能力的人才，共同邁向國際市場，共同迎接未來挑戰。

偉康董事長連泓鈞。記者吳康瑋／攝影
偉康董事長連泓鈞。記者吳康瑋／攝影

股東會 董事長

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