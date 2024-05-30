中保科推動智慧城市策略 營收獲利再創新高

中保科（9917）30日由董事長林建涵舉行股東會，展望今年，長期聚焦發展AI人工智慧驅動及智慧城市應用服務，今年智慧城布局持續發威，未來的發展藍圖以科技生活為主軸，打造全方位智慧服務，中保科將以AIoT技術打造智慧城市相關需求，今年營收、獲利有信心再創新高。

中保科2023年繳出亮眼成績，合併營收已連續六年成長，30日舉辦2024年股東常會，股東會通過2023年財報，合併營收170.74億元，合併營業利益為26.40億元，稅後淨利26.22億元，每股稅後盈餘 5.85元，並通過今年每股將配發5.2元現金股利，維持中保科連續36年的穩健的配息政策，回饋股東及投資大眾。

中保科也持續聚焦AI智慧城市整合策略，從AI雲端無人機到智慧停車場、以及AI智慧園區，為2024年營運三大重要引擎動能；中保科首季營收達42.82億，年增5.29%，營業毛利14億元，年增率3.91%，營業利益6.96億元，年增率2.85%；稅後純益為6.31億元，年增2.89%，每股盈餘為1.4元，較去年同期成長2.2%。

展望新年度，林建涵分析，根據台經院公布的預測，2024年GDP成長率為3.15%，加上國內就業市場穩定將支撐內需表現，民間消費將穩健成長，中保今年可望受惠台灣經濟的提升帶動營收成長。中保科已是中小企業資安服務首選，在實體企業店面的安全上努力耕耘46年，是台灣民眾信賴的科技保全品牌。

另外，依照國發會所公布4月份景氣燈號呈現黃紅燈，顯示台灣內需尚屬樂觀，中保科將以AIoT技術打造智慧城市為主軸，持續穩健經營。

外部競爭環境影響方面，林建涵進一步指出，中保不斷求新求變，追求新科技的融入，推動整合服務，並跨足各產業，打造中保科生態圈。而在人力成本不斷節節高升的時代，致力於推動無人化經營，協助企業降低人力成本，以安全為基礎，打造更便利的服務，不但維持智慧保全的領先地位，亦帶領智慧城市產業的茁壯。

儘管全球經濟環境仍顯疲態，但台灣內需市場仍屬樂觀，也積極投入心力，持續打造智慧且更加互聯的世界，不斷為保全產業帶入新科技。

近年來，中保科技在智慧城市場布局有成，聚焦發展AI人工智慧驅動的智慧城市應用服務，尤其是獨家開發的AI影像監控平台，幫城市治理者從海陸空三個領域，提供24小時無人化全天候守護力，並助力各縣市政府發展智慧治理，像是6月國際電腦展Computex 2024 NVIDIA SUBMIT上，也與聰泰科技聯合展出首台動態追蹤雲端AI無人機，今年三月更與台北市消防局合作打造的無人機勘災服務，這也是台灣科技保全業首次利用無人機進行救援的科技創新。