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中保科推動智慧城市策略 營收獲利再創新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
中保科成為天下雜誌最新調查台灣兩千大企業查詢服務業總排名更躍進到114 名，比2022年(129名)再進步11名。黃淑惠／攝影
中保科成為天下雜誌最新調查台灣兩千大企業查詢服務業總排名更躍進到114 名，比2022年(129名)再進步11名。黃淑惠／攝影

中保科（9917）30日由董事長林建涵舉行股東會，展望今年，長期聚焦發展AI人工智慧驅動及智慧城市應用服務，今年智慧城布局持續發威，未來的發展藍圖以科技生活為主軸，打造全方位智慧服務，中保科將以AIoT技術打造智慧城市相關需求，今年營收、獲利有信心再創新高。

中保科2023年繳出亮眼成績，合併營收已連續六年成長，30日舉辦2024年股東常會，股東會通過2023年財報，合併營收170.74億元，合併營業利益為26.40億元，稅後淨利26.22億元，每股稅後盈餘 5.85元，並通過今年每股將配發5.2元現金股利，維持中保科連續36年的穩健的配息政策，回饋股東及投資大眾。

中保科也持續聚焦AI智慧城市整合策略，從AI雲端無人機到智慧停車場、以及AI智慧園區，為2024年營運三大重要引擎動能；中保科首季營收達42.82億，年增5.29%，營業毛利14億元，年增率3.91%，營業利益6.96億元，年增率2.85%；稅後純益為6.31億元，年增2.89%，每股盈餘為1.4元，較去年同期成長2.2%。

展望新年度，林建涵分析，根據台經院公布的預測，2024年GDP成長率為3.15%，加上國內就業市場穩定將支撐內需表現，民間消費將穩健成長，中保今年可望受惠台灣經濟的提升帶動營收成長。中保科已是中小企業資安服務首選，在實體企業店面的安全上努力耕耘46年，是台灣民眾信賴的科技保全品牌。

另外，依照國發會所公布4月份景氣燈號呈現黃紅燈，顯示台灣內需尚屬樂觀，中保科將以AIoT技術打造智慧城市為主軸，持續穩健經營。

外部競爭環境影響方面，林建涵進一步指出，中保不斷求新求變，追求新科技的融入，推動整合服務，並跨足各產業，打造中保科生態圈。而在人力成本不斷節節高升的時代，致力於推動無人化經營，協助企業降低人力成本，以安全為基礎，打造更便利的服務，不但維持智慧保全的領先地位，亦帶領智慧城市產業的茁壯。

儘管全球經濟環境仍顯疲態，但台灣內需市場仍屬樂觀，也積極投入心力，持續打造智慧且更加互聯的世界，不斷為保全產業帶入新科技。

近年來，中保科技在智慧城市場布局有成，聚焦發展AI人工智慧驅動的智慧城市應用服務，尤其是獨家開發的AI影像監控平台，幫城市治理者從海陸空三個領域，提供24小時無人化全天候守護力，並助力各縣市政府發展智慧治理，像是6月國際電腦展Computex 2024 NVIDIA SUBMIT上，也與聰泰科技聯合展出首台動態追蹤雲端AI無人機，今年三月更與台北市消防局合作打造的無人機勘災服務，這也是台灣科技保全業首次利用無人機進行救援的科技創新。

此外，中保科技與中華資安合資成立的保華資安，也成為政府認證合格的資安服務供應商，並設置「全國認證基金會 TAF 認證的智慧科技資安檢測實驗室」，也通過 ISO27001資安管理制度國際認證，這也意謂在萬物聯網時代下，中保科已全方位提供用戶，在 AIoT 設備檢測資安認證一條龍的服務，並帶動營收動能。

中保科股東會通過配發5.2元現金股利營收連續６年成長 。黃淑惠／攝影
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中保科集團創辦人林孝信開啟傳承新格局，大哥林明昇(左)、弟弟林建涵(右)，兄弟齊心為中保集團營運成長繼續打拚。黃淑惠／攝影
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中保科技董事長林建涵，持續聚焦AI智慧城市整合策略，從AI雲端無人機到智慧停車場、以及AI智慧園區，為2024年營運三大重要引擎動能。黃淑惠／攝影
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AI 中保科

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