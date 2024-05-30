快訊

竹市晴空匯再度傳出火警 這次換A棟地下室疑似有焦味

太扯！前段抓蛇、後段放蛇 社子島里長怒轟：請你們來幹嘛

無框行動7月15日終止營運！新電信業者推攜碼接手4G吃到飽用戶 網精算有貓膩

展碁股東會／美對陸顯卡關稅 董座陳俊聖：有觀察並掌握供應鏈應對

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下展碁國際（6776）30日舉行股東會，針對美國政府重啟板卡關稅，展碁國際暨宏碁董事長陳俊聖表示，有仔細的觀察中，在過程中也要做出相應的措施，包括整個供應鏈的掌握。

由於上一波美國針對顯卡及主板課徵關稅，直接造成的影響就是品牌商在美銷售產品漲價，此波美國重啟關稅，業界評估勢必造成相關廠商美國市場顯卡與主板產品漲價。

對此，陳俊聖分析，過去幾年中，終端價格的變動，會是一個結果，但不會是稅提高%多少，價格就高多少%，而是各方吸收的結果，由終端使用者、供應鏈、品牌廠都要一起吸收。

針對AI PC，陳俊聖表示，AI PC是 GenAI 出現後帶來的一個新使用模式，「從原本的 search 變成 ask」，使用模式的改變刺激了需求，接下來使用模式的改變也會帶來新的商業模式。

陳俊聖說，試想1999～1998年左右時，網路開始被大量使用的過程，很大的刺激了電腦的消費，再看看全世界幾大高市值的公司，有許多是這個技術所產生的商業模式運用，所以我們看到AI應用將來會有這個過程，而PC也會因這些需求而受到刺激產生增長。

針對近期宏碁股價上揚，他說，股價是大家對公司信任的投票機，感謝股東的支持，我們還是要把基本面做好，掌握到巨觀的微趨勢，同時也要在微觀的部分注意好，確保我們在每一個節點、每一波市況來臨的過程中，我們都有掌握。

AI 美國 陳俊聖

延伸閱讀

美重啟對陸進口顯卡課稅 這波貿易戰...雙A有壓

人民幣下跌 探半年低點

反制歐美？中國擬上調大排氣量進口車關稅至25%！

美8月起對中國加徵關稅 戴琪理直氣壯：中偷竊美智慧財產

相關新聞

偉康股東會／引進策略性投資人 公司擬啟動私募、發行可轉債

數位身分認證大廠偉康科技（6865）30日召開股東大會，由董事長連泓鈞、總經理陳怡良負責主持。偉康作為國內上櫃軟體業者，...

中保科推動智慧城市策略 營收獲利再創新高

中保科（9917）30日由董事長林建涵舉行股東會，展望今年，長期聚焦發展AI人工智慧驅動及智慧城市應用服務，今年智慧城布...

林憲銘隔空邀黃仁勳同遊台南 笑稱「老鄉」自願作東！

晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日訪台，而作為合作的代工夥伴之一，緯創（3231）也於30日召開股東大會。面對...

元晶推出量子系列模組 搶屋頂型太陽能裝設商機

元晶太陽能今（30）日舉辦新產品發表會，正式宣告新世代量子Pro/量子系列太陽能模組上市。

精測股東會／通過配發0.5元現金股利 未來全力衝 AI、HPC

半導體測試介面廠精測（6510）30日召開2024年股東常會，會中承認2023年度財務報告，並通過現金股利配發0.5元。...

臻鼎股東會／董座：今年營運將重回成長 明年拚挑戰新高

全球 PCB 龍頭臻鼎科技控股股份有限公司（4958）30日召開股東常會。董事長沈慶芳表示，今年上半年如往年一樣是公司的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。