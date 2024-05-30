展碁股東會／美對陸顯卡關稅 董座陳俊聖：有觀察並掌握供應鏈應對

宏碁（2353）集團旗下展碁國際（6776）30日舉行股東會，針對美國政府重啟板卡關稅，展碁國際暨宏碁董事長陳俊聖表示，有仔細的觀察中，在過程中也要做出相應的措施，包括整個供應鏈的掌握。

由於上一波美國針對顯卡及主板課徵關稅，直接造成的影響就是品牌商在美銷售產品漲價，此波美國重啟關稅，業界評估勢必造成相關廠商美國市場顯卡與主板產品漲價。

對此，陳俊聖分析，過去幾年中，終端價格的變動，會是一個結果，但不會是稅提高%多少，價格就高多少%，而是各方吸收的結果，由終端使用者、供應鏈、品牌廠都要一起吸收。

針對AI PC，陳俊聖表示，AI PC是 GenAI 出現後帶來的一個新使用模式，「從原本的 search 變成 ask」，使用模式的改變刺激了需求，接下來使用模式的改變也會帶來新的商業模式。

陳俊聖說，試想1999～1998年左右時，網路開始被大量使用的過程，很大的刺激了電腦的消費，再看看全世界幾大高市值的公司，有許多是這個技術所產生的商業模式運用，所以我們看到AI應用將來會有這個過程，而PC也會因這些需求而受到刺激產生增長。

針對近期宏碁股價上揚，他說，股價是大家對公司信任的投票機，感謝股東的支持，我們還是要把基本面做好，掌握到巨觀的微趨勢，同時也要在微觀的部分注意好，確保我們在每一個節點、每一波市況來臨的過程中，我們都有掌握。