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林憲銘隔空邀黃仁勳同遊台南 笑稱「老鄉」自願作東！

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日訪台，而作為合作的代工夥伴之一，緯創（3231）也於30日召開股東大會。面對外界關心是否與輝達創辦人黃仁勳會面？董事長林憲銘指出，後續緯創會持續與輝達進行更多的合作，隨著合作變多、雙方關係一定也會越來越緊密，他強調「見面是一定會有的！」

黃仁勳29日在廣達董事長林百里的邀請下，與台積電創辦人張忠謀夫婦一起品嘗私廚美食，幾人在就餐完畢後甚至罕見的並肩一起「逛夜市」。而林憲銘面對媒體詢問皮衣總裁是否忘記邀請自己？他笑稱，在台灣這麼幾個夥伴之間，我們應該是不會被忘掉啦。至於未來會不會有相約聚餐，林憲銘也大方承認「吃飯是他約的，我們當然會參加。」

林憲銘指出，大家可能再過幾天，在不同的場合中，就會看到我們一起同框了，目前仍不確定是由自己、還是總經理林建勳應邀，他重申，不管是黃仁勳、蘇姿丰還是基辛格，其實基本上彼此都有一些安排。

林憲銘指出，自己相信台灣每一個企業，尤其是主要幾個合作企業，在他們的心目中，一定都有一個份量，所以自己認為大家也不必過度強調，因為實質的合作還是最重要，私人的交情本來都已經不錯了。

據悉，林憲銘老家就在台南，中學時則就讀國立臺南第一高級中學，並考上國立交通大學（現陽明交大）主修計算與控制工程，與黃仁勳其實是老鄉，兩人同樣都是出生於台南，不過黃仁勳在年僅9歲時，在家人決定移民美國時，就跟著一起被帶過去。對此，林憲銘「自己願意作東」拍胸脯直言：「台南我很熟！」隔空向黃仁勳喊話，邀請一起回老家台南走走。

董事長 輝達 黃仁勳

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