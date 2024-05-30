元晶推出量子系列模組 搶屋頂型太陽能裝設商機

元晶太陽能今（30）日舉辦新產品發表會，正式宣告新世代量子Pro/量子系列太陽能模組上市。

據了解，元晶推出的量子Pro/量子系列，是採用元晶最新n型TOPCon電池技術，組成太陽能模組後的光電轉換效率高達23%以上，單片瓦數最高可接近600瓦，高居業界創新領先地位。相較前代產品，同樣土地面積的發電量可增加達15%以上，對發電成本降低與土地資源充分利用是一大躍進。

元晶表示，量子系列模組產品包含兩個子系列。「量子Pro」系列的電池與模組全部在台灣元晶的產線製造，符合政府模組VPC標準，是針對躉售台電的客戶設計。

而「量子」系列則由元晶把關採用最優質電池，最重要的模組環節仍由元晶自行設計製造，將可提供相當具競爭力的成本結構。元晶表示，量子系列針對目前綠電銷售（CPPA）的客戶設計，兼顧品質與價格優勢，將可完全解決綠電銷售（CPPA）模式的電廠業主，提心吊膽屈就東南亞進口產品的痛點。據了解，元晶是目前國內唯一採用此一創新商業模式的太陽能製造廠。

元晶也表示，由於新TOPCon太陽能電池技術的進步，太陽能模組背面的標準功率已經高達正面的八成之多。因此量子系列主推雙面發電，提供抗鹽害與一般地面兩種耐候設計。屋頂應用的單面模組需求則創新提供全黑的外觀顏色選項，方便住家屋頂建築搭配。

太陽能業界人士表示，過往國內綠電銷售（CPPA）模式的太陽能電廠，確實有一部分因成本考量採用東南亞產品。未來業者在考量案場可靠度與壽命問題、保固問題、模組出險保費問題等之後，元晶的量子系列具備相當吸引力。元晶結合新技術與新商業模式優勢，可望為國產太陽能產品帶來優勢。