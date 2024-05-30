快訊

竹市晴空匯再度傳出火警 這次換A棟地下室疑似有焦味

太扯！前段抓蛇、後段放蛇 社子島里長怒轟：請你們來幹嘛

無框行動7月15日終止營運！新電信業者推攜碼接手4G吃到飽用戶 網精算有貓膩

元晶推出量子系列模組 搶屋頂型太陽能裝設商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
元晶新世代量子Pro/量子系列太陽能模組上市。圖/元晶提供
元晶新世代量子Pro/量子系列太陽能模組上市。圖/元晶提供

元晶太陽能今（30）日舉辦新產品發表會，正式宣告新世代量子Pro/量子系列太陽能模組上市。

據了解，元晶推出的量子Pro/量子系列，是採用元晶最新n型TOPCon電池技術，組成太陽能模組後的光電轉換效率高達23%以上，單片瓦數最高可接近600瓦，高居業界創新領先地位。相較前代產品，同樣土地面積的發電量可增加達15%以上，對發電成本降低與土地資源充分利用是一大躍進。

元晶表示，量子系列模組產品包含兩個子系列。「量子Pro」系列的電池與模組全部在台灣元晶的產線製造，符合政府模組VPC標準，是針對躉售台電的客戶設計。

而「量子」系列則由元晶把關採用最優質電池，最重要的模組環節仍由元晶自行設計製造，將可提供相當具競爭力的成本結構。元晶表示，量子系列針對目前綠電銷售（CPPA）的客戶設計，兼顧品質與價格優勢，將可完全解決綠電銷售（CPPA）模式的電廠業主，提心吊膽屈就東南亞進口產品的痛點。據了解，元晶是目前國內唯一採用此一創新商業模式的太陽能製造廠。

元晶也表示，由於新TOPCon太陽能電池技術的進步，太陽能模組背面的標準功率已經高達正面的八成之多。因此量子系列主推雙面發電，提供抗鹽害與一般地面兩種耐候設計。屋頂應用的單面模組需求則創新提供全黑的外觀顏色選項，方便住家屋頂建築搭配。

太陽能業界人士表示，過往國內綠電銷售（CPPA）模式的太陽能電廠，確實有一部分因成本考量採用東南亞產品。未來業者在考量案場可靠度與壽命問題、保固問題、模組出險保費問題等之後，元晶的量子系列具備相當吸引力。元晶結合新技術與新商業模式優勢，可望為國產太陽能產品帶來優勢。

元晶 太陽能電池

延伸閱讀

男能可貴！網自製《女神異聞錄5：皇家版》MOD讓主角能夠男女通吃

108課綱高中自然必修僅12學分 教師盼增加節數納半導體單元

量子覺知手札／觀察者效應

寧德時代電池31.9米高空墜落 電芯可正常使用

相關新聞

偉康股東會／引進策略性投資人 公司擬啟動私募、發行可轉債

數位身分認證大廠偉康科技（6865）30日召開股東大會，由董事長連泓鈞、總經理陳怡良負責主持。偉康作為國內上櫃軟體業者，...

中保科推動智慧城市策略 營收獲利再創新高

中保科（9917）30日由董事長林建涵舉行股東會，展望今年，長期聚焦發展AI人工智慧驅動及智慧城市應用服務，今年智慧城布...

林憲銘隔空邀黃仁勳同遊台南 笑稱「老鄉」自願作東！

晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日訪台，而作為合作的代工夥伴之一，緯創（3231）也於30日召開股東大會。面對...

元晶推出量子系列模組 搶屋頂型太陽能裝設商機

元晶太陽能今（30）日舉辦新產品發表會，正式宣告新世代量子Pro/量子系列太陽能模組上市。

精測股東會／通過配發0.5元現金股利 未來全力衝 AI、HPC

半導體測試介面廠精測（6510）30日召開2024年股東常會，會中承認2023年度財務報告，並通過現金股利配發0.5元。...

臻鼎股東會／董座：今年營運將重回成長 明年拚挑戰新高

全球 PCB 龍頭臻鼎科技控股股份有限公司（4958）30日召開股東常會。董事長沈慶芳表示，今年上半年如往年一樣是公司的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。