臻鼎股東會／董座：今年營運將重回成長 明年拚挑戰新高

全球 PCB 龍頭臻鼎科技控股股份有限公司（4958）30日召開股東常會。董事長沈慶芳表示，今年上半年如往年一樣是公司的營運淡季，但相較去年同期的低基期仍將迎來 成長。同時，隨著下半年客戶新品備貨旺季到來，加上 IC 載板、伺服器、車載營收貢獻升溫， 臻鼎看好今年營運將重回成長，明年可望挑戰歷史新高。

沈慶芳指出，今年以來消費性電子終端需求回溫幅度尚不明顯，但臻鼎在 One ZDT 策略之 下持續將產品組合分散至多元應用，在 IC 載板、伺服器、車載皆有訂單斬獲，可望持續締造優 於產業平均水準的成長率，公司中長期擴張腳步不變。

市場持續關注臻鼎在 AI 伺服器方面的發展，沈慶芳表示，相較過往通用型伺服器以多層硬板 結構為主，AI 伺服器隨著新平台陸續推出，產品結構增加高階 HDI 製程，而高階 HDI 向來是 臻鼎所擅長之領域，公司在產品陸續進入客戶認證階段之下，看好未來高階 AI 伺服器營收貢獻 將逐年攀升。