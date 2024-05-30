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臻鼎股東會／董座：今年營運將重回成長 明年拚挑戰新高
全球 PCB 龍頭臻鼎科技控股股份有限公司（4958）30日召開股東常會。董事長沈慶芳表示，今年上半年如往年一樣是公司的營運淡季，但相較去年同期的低基期仍將迎來 成長。同時，隨著下半年客戶新品備貨旺季到來，加上 IC 載板、伺服器、車載營收貢獻升溫， 臻鼎看好今年營運將重回成長，明年可望挑戰歷史新高。
沈慶芳指出，今年以來消費性電子終端需求回溫幅度尚不明顯，但臻鼎在 One ZDT 策略之 下持續將產品組合分散至多元應用，在 IC 載板、伺服器、車載皆有訂單斬獲，可望持續締造優 於產業平均水準的成長率，公司中長期擴張腳步不變。
市場持續關注臻鼎在 AI 伺服器方面的發展，沈慶芳表示，相較過往通用型伺服器以多層硬板 結構為主，AI 伺服器隨著新平台陸續推出，產品結構增加高階 HDI 製程，而高階 HDI 向來是 臻鼎所擅長之領域，公司在產品陸續進入客戶認證階段之下，看好未來高階 AI 伺服器營收貢獻 將逐年攀升。
沈慶芳強調，今年是臻鼎大病初癒的一年，在營運溫和復甦的基調上，公司持續積極落實「佈 局全球，發展高階」的營運方向。泰國巴真府新廠第一期正按計畫順利建設中，在 1H25 試產、 2H25 小量產之後，將可承接客戶在高階伺服器/車載/光通訊等相關領域之訂單，不斷優化公司 產品組合，並擴大市佔率。
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