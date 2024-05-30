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影／國巨股東會 陳泰銘：國巨庫存健康稼動率提升

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
被動元件大廠國巨今天舉行股東會，由董事長陳泰銘（中）主持。記者胡經周／攝影
被動元件大廠國巨今天舉行股東會，由董事長陳泰銘（中）主持。記者胡經周／攝影

被動元件大廠國巨今天舉行股東會，由董事長陳泰銘主持，陳泰銘表示，被動元件產業庫存狀況，市場比原來法說會的結果好，庫存在客戶端，已經調整到蠻健康的水平；產能利用率方面，原來一般型產品五成，預估會提升到65%，利基型產品可從7成提升至75%。

針對目前AI應用熱潮，陳泰銘表示，AI是革命，「AI主流客戶拉貨非常強勁」，國巨提供整體AI解決方案，不僅提供被動元件，還包括標準品和利基型產品在內的整體AI解決方案，檯面上股價倍增的主流AI業者，都是國巨客戶。

被動元件大廠國巨今天舉行股東會，由董事長陳泰銘主持。記者胡經周／攝影
被動元件大廠國巨今天舉行股東會，由董事長陳泰銘主持。記者胡經周／攝影
被動元件大廠國巨今天舉行股東會，由董事長陳泰銘（左）主持。記者胡經周／攝影
被動元件大廠國巨今天舉行股東會，由董事長陳泰銘（左）主持。記者胡經周／攝影

AI 國巨 陳泰銘

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