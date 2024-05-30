精測車用測試能力獲北美電動車大廠青睞 為ADAS晶片獨家合作夥伴

晶圓測試介面大廠精測總經理黃水可透露，精測車用測試能力已獲北美電動車大廠青睞，這家電動車大廠自製自動輔助駕駛系統（ADAS）晶片計畫移至台灣生產，精測將成為獨家合作提供整體晶圓檢測方案戰略夥伴，相關工程驗證可望下半年小量出貨，明年可放量挹注營運表現。

這也是精測繼在手機、高效能運算、特殊應用IC、AI、RF、SSD、TDDI 後，正式成軍列入車用開發計畫的一項重要布局。

黃水可表示，從目前客戶開案量持續增加，精測第3季訂單能量已大幅升高，且會呈現逐季成長趨勢，主因北美和中國及台灣三地的HPC和AP訂單升溫。

由於精測不做財測，黃水可不對第3季營收增幅做任何預測，但他強調精測稼動率正逐步上升，先前稼動率僅約四成到五成，最近已升至五成到六成，第3季會上到七成，這個水準已算是滿載。

黃水可表示，主要訂單成長區域來自北美最多，其次是中國大陸，接下來是台灣；終端應用部分北美和中國大陸的HPC，以及北美和台灣手機用AP和RF晶片，另外一般性的晶片像是面板整合觸控驅動晶片、控制晶片有進展。

精測今日股東常會也通過承認2023年度財務報告。精測去當受到全球通膨升息、經濟成長放緩、美中科技貿易戰再起，以及地緣衝突引發的戰爭等外部因素影響，導致去年營業收入28.8 億元，較前一年下滑 34%；毛利率降至48% ，全年每股純益減至0.99 元。

不過黃水可強調，精測持續深耕研發技術，強化產品組合，在探針自主技術演進方面，成功推出 BKS、BRG 等多款探針，完成混針、導板分流等技術導入，以因應先進封裝之晶圓級測試需求，並實踐高品質產品與服務，期待未來能持續滿足半導體產業各應用領域之關鍵客戶需求。