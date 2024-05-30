快訊

竹市晴空匯再度傳出火警 這次換A棟地下室疑似有焦味

太扯！前段抓蛇、後段放蛇 社子島里長怒轟：請你們來幹嘛

無框行動7月15日終止營運！新電信業者推攜碼接手4G吃到飽用戶 網精算有貓膩

聯發科推出天璣7300平台 台積電4奈米打造

中央社／ 新竹30日電

聯發科今天發表天璣7300平台，包含天璣7300及天璣7300X，皆採用台積電4奈米製程。其中，天璣7300X支持雙螢幕顯示，適用於摺疊式的終端裝置。

聯發科表示，天璣7300系列的8核中央處理器（CPU）包含4個主頻為2.5GHz的Cortex-A78核心，以及4個Cortex-A55核心，與天璣7050相較，採用4奈米製程的Cortex-A78核心在相同性能下，功耗可節省達25%。

聯發科無線通訊事業部副總經理李彥輯說，天璣7300整合聯發科新一代AI人工智慧增強和網路連線技術，提供使用者更佳的影音串流和遊戲體驗。天璣7300X支持雙螢幕顯示，幫助裝置製造商打造外形特別設計的產品。

天璣7300整合AI處理器APU 655，性能是天璣7050的2倍。聯發科表示，APU 655強化AI任務的處理效率並支持新的混合精度資料類型，更高效利用記憶體頻寬，並降低大型AI模型對記憶體占用的需求。

聯發科 雙螢幕

延伸閱讀

韓媒曝超微傳下單三星3奈米 陸行之提看法

想擴倉00946！他看成分股「鴻海、聯發科比重大」：漲幅會高

台積電ADR隨費半大跌3.2% 換算台股跌破千元關卡

6年前走進張忠謀辦公室 台積電開關鍵戰役！如何挺過地緣政治危機 劉德音獨家告白

相關新聞

偉康股東會／引進策略性投資人 公司擬啟動私募、發行可轉債

數位身分認證大廠偉康科技（6865）30日召開股東大會，由董事長連泓鈞、總經理陳怡良負責主持。偉康作為國內上櫃軟體業者，...

中保科推動智慧城市策略 營收獲利再創新高

中保科（9917）30日由董事長林建涵舉行股東會，展望今年，長期聚焦發展AI人工智慧驅動及智慧城市應用服務，今年智慧城布...

林憲銘隔空邀黃仁勳同遊台南 笑稱「老鄉」自願作東！

晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日訪台，而作為合作的代工夥伴之一，緯創（3231）也於30日召開股東大會。面對...

元晶推出量子系列模組 搶屋頂型太陽能裝設商機

元晶太陽能今（30）日舉辦新產品發表會，正式宣告新世代量子Pro/量子系列太陽能模組上市。

精測股東會／通過配發0.5元現金股利 未來全力衝 AI、HPC

半導體測試介面廠精測（6510）30日召開2024年股東常會，會中承認2023年度財務報告，並通過現金股利配發0.5元。...

臻鼎股東會／董座：今年營運將重回成長 明年拚挑戰新高

全球 PCB 龍頭臻鼎科技控股股份有限公司（4958）30日召開股東常會。董事長沈慶芳表示，今年上半年如往年一樣是公司的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。