快訊

竹市晴空匯再度傳出火警 這次換A棟地下室疑似有焦味

太扯！前段抓蛇、後段放蛇 社子島里長怒轟：請你們來幹嘛

無框行動7月15日終止營運！新電信業者推攜碼接手4G吃到飽用戶 網精算有貓膩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爭取超微研發中心 南市府澄清：從未發布投資訊息、尊重AMD選擇

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲表示，任何優質投資都歡迎，但沒有對個別投資案表達意見及評論。本報資料照片
台南市長黃偉哲表示，任何優質投資都歡迎，但沒有對個別投資案表達意見及評論。本報資料照片

繼輝達（NVIDIA）後，美國AI晶片大廠超微（AMD）也將斥資逾50億元在台灣設立研發中心，傳出台南、高雄均積極爭取超微落腳，台南市政府上午發布澄清稿表示，部分媒體報導超微擬在南部設置研發中心一事，南市府迄今未收到任何超微表達投資等相關消息，也未主動發布任何選址訊息。並尊重超微評估，不會代為發布任何訊息。

市長黃偉哲上午在議會受訪說，台南市政府從沒有評論過這件事，但對於任何優質企業的投資都表達歡迎。

經發局長林榮川說，對於國內外優質企業欲投資台南，南市府已有充足準備，全力協助企業滿足用地及相關之需求。

超微執行長蘇姿丰6月7日將出席在大台南會展中心登場的「2024年南方半導體論壇」，林榮川說，因為是論譠，市長是會議主持人，兩人會碰面，但設立研發中心不是台南市政府可以決定的，就像台積電設廠一樣，只能盡量把台南的優勢讓對方知道。蘇姿丰是「台南女兒」當天也會順便省親。

台南市經發局表示，台南具有AI晶片產業優勢條件，也積極爭取各國際公司落腳，其中也包含超微研發中心。

經發局強調，台南具有AI晶片產業5大優勢面向，在半導體產業面，南科去年營業額達1兆5855億元，再創新高且首度超越竹科，加上南部半導體人才密度最高的區域就在台南；其次，在IC設計產業方面，台灣晶片設計第2大廠聯詠科技，目前在台南聘用逾400位IC設計工程師，未來預計增加到1000位，群聯電子、瑞昱、瑞鼎、聯發科、新唐與創意電子等IC設計公司也在台南插旗。

在人工智慧產業方面，沙崙智慧綠能科學城匯集許多智慧綠能與資安廠商等，吸引台灣人工智慧學校等相關單位進駐；在健康醫療方面，台南有著名的成大醫院與奇美醫院，市府、成大也正報編「健康醫療產業園區」，將提供精準醫療產業與半導體製造業進駐。

IC設計 半導體 超微

延伸閱讀

韓媒曝超微傳下單三星3奈米 陸行之提看法

超微傳下單三星3奈米 韓媒宣稱CEO蘇姿丰有意合作

台南女兒…超微執行長蘇姿丰 牽緊台鏈的手

美超微「新解決方案」來了！創辦人親臨Computex、街頭架看板 引市場關注

相關新聞

偉康股東會／引進策略性投資人 公司擬啟動私募、發行可轉債

數位身分認證大廠偉康科技（6865）30日召開股東大會，由董事長連泓鈞、總經理陳怡良負責主持。偉康作為國內上櫃軟體業者，...

中保科推動智慧城市策略 營收獲利再創新高

中保科（9917）30日由董事長林建涵舉行股東會，展望今年，長期聚焦發展AI人工智慧驅動及智慧城市應用服務，今年智慧城布...

林憲銘隔空邀黃仁勳同遊台南 笑稱「老鄉」自願作東！

晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日訪台，而作為合作的代工夥伴之一，緯創（3231）也於30日召開股東大會。面對...

元晶推出量子系列模組 搶屋頂型太陽能裝設商機

元晶太陽能今（30）日舉辦新產品發表會，正式宣告新世代量子Pro/量子系列太陽能模組上市。

精測股東會／通過配發0.5元現金股利 未來全力衝 AI、HPC

半導體測試介面廠精測（6510）30日召開2024年股東常會，會中承認2023年度財務報告，並通過現金股利配發0.5元。...

臻鼎股東會／董座：今年營運將重回成長 明年拚挑戰新高

全球 PCB 龍頭臻鼎科技控股股份有限公司（4958）30日召開股東常會。董事長沈慶芳表示，今年上半年如往年一樣是公司的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。