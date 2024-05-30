爭取超微研發中心 南市府澄清：從未發布投資訊息、尊重AMD選擇

繼輝達（NVIDIA）後，美國AI晶片大廠超微（AMD）也將斥資逾50億元在台灣設立研發中心，傳出台南、高雄均積極爭取超微落腳，台南市政府上午發布澄清稿表示，部分媒體報導超微擬在南部設置研發中心一事，南市府迄今未收到任何超微表達投資等相關消息，也未主動發布任何選址訊息。並尊重超微評估，不會代為發布任何訊息。

市長黃偉哲上午在議會受訪說，台南市政府從沒有評論過這件事，但對於任何優質企業的投資都表達歡迎。

經發局長林榮川說，對於國內外優質企業欲投資台南，南市府已有充足準備，全力協助企業滿足用地及相關之需求。

超微執行長蘇姿丰6月7日將出席在大台南會展中心登場的「2024年南方半導體論壇」，林榮川說，因為是論譠，市長是會議主持人，兩人會碰面，但設立研發中心不是台南市政府可以決定的，就像台積電設廠一樣，只能盡量把台南的優勢讓對方知道。蘇姿丰是「台南女兒」當天也會順便省親。

台南市經發局表示，台南具有AI晶片產業優勢條件，也積極爭取各國際公司落腳，其中也包含超微研發中心。

經發局強調，台南具有AI晶片產業5大優勢面向，在半導體產業面，南科去年營業額達1兆5855億元，再創新高且首度超越竹科，加上南部半導體人才密度最高的區域就在台南；其次，在IC設計產業方面，台灣晶片設計第2大廠聯詠科技，目前在台南聘用逾400位IC設計工程師，未來預計增加到1000位，群聯電子、瑞昱、瑞鼎、聯發科、新唐與創意電子等IC設計公司也在台南插旗。

在人工智慧產業方面，沙崙智慧綠能科學城匯集許多智慧綠能與資安廠商等，吸引台灣人工智慧學校等相關單位進駐；在健康醫療方面，台南有著名的成大醫院與奇美醫院，市府、成大也正報編「健康醫療產業園區」，將提供精準醫療產業與半導體製造業進駐。