可成股東會／董座洪水樹：今年是 AI PC 啟動元年

筆電機殼廠可成（2474）30日召開股東會，通過去年配發現金股利10元。展望未來，可成董事長洪水樹指出，AI已成為當前科技業顯學，並催動PC產業迎來新一波成長，預估下半年將帶動一些市場需求回升，但還沒有太明顯，估計明、後年在更多AI應用興起後，AI PC商機才有機會進一步全面爆發。

此外，針對可成外資股東提案修改公司章程方面，最終不贊成股數較多，該提案遭否決，因此可成公司章程仍將維持現狀，未來股利分配仍由可成董事會決議，並交付股東會通過。對此，洪水樹指出，表決結果凸顯出外資股東的提案並未獲得可成多數股東支持，也期盼未來公司能越走越好。