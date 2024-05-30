韓媒曝超微傳下單三星3奈米 陸行之提看法

南韓媒體報導指出，超微（AMD）執行長蘇姿丰日前暗示，可能會擴大與三星的夥伴關係，成為三星環繞式閘極（GAA）架構的3奈米製程晶圓代工客戶，資深半導體產業評論家陸行之認為，「如果初次看了這則新聞標題，可能又覺得韓媒在扯蛋」，「現在看來蘇媽確實在暗示將採用三星3nm GAA 技術」，陸行之表示，「AMD 營收占台積電比應該是前五大，那為何AMD要增加第二代工選擇呢？」，陸行之為此提出一些看法分享。

超微傳下單三星3奈米，韓媒宣稱AMD執行長蘇姿丰日前暗示有意與南韓半導體巨擘三星合作，媒體報導指出，超微一直是台積電先進製程大客戶，在蘇姿丰下周來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX）前，南韓媒體宣稱超微有意下單三星3奈米，等同三星3奈米搶單台積電成功，業界高度關注；對於相關議題，台積電不評論客戶業務。

陸行之在臉書發文表示，「如果初次看了這則新聞標題，可能又覺得韓媒在扯蛋，但前幾天看到新聞說AMD蘇媽在比利時的 imec ITF World 2024 會議，宣布計畫用 3nm GAA (Gate-all-around) 技術來生產下個世代產品，當時就覺得怪怪的，當時想說是不是記者寫錯了，因為台積電要到2nm 才會用到GAA技術，現在看來蘇媽確實在暗示將採用三星3nm GAA 技術」。

陸行之指出，「過去台積電大客戶跑三星分散風險及增加談判籌碼的有高通、Nvidia、 聯發科等，但台積電幫AMD吃下不少Intel PC CPU及通用伺服器CPU份額，AMD 營收占台積電比應該是前五大，那為何AMD要增加第二代工選擇呢？」

陸行之特別提出一些看法分享，同時懇請有產業鏈資訊的大大分享，陸行之表示，自從 Intel 決定大舉決定採用台積電3nm 作為其多個新世代AI PC CPU 及通用伺服器 compute tiles 之後，就預測 Intel 將成為台積電第二大3nm 客戶，雖然今年年底還是採用遠低於蘋果50k/m的用量，但明年年底有機會追上蘋果明年年底用量的一半。

他進一步說明，加上高通、聯發科、比特大陸的加單及AMD在3nm 產品定案的延遲，現在臨時要加3nm大單推新AI GPU確實很難，先找三星撐著，再來用此要脅請台積電加產能，這應該是蘇媽的想法。

陸行之認為，三星3nm GAA 的電晶體容量密度及耗能都比台積電3nm 差，但跟Nvidia 使用的台積電4nm 拼一下還行，他進一步分享看法表示，「但台積電要是臨時被Intel 放鴿子，而AMD又琵琶別抱重押怎麼辦？對AMD而言，重押三星3nm 要是良率，耗能不如預期，AMD會不會重蹈Altera的覆轍被玩死？」 。