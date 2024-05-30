無框退場 遠傳祭無框用戶專屬優惠199元起

無框行動（Circles.life）今日於臉書官方帳號宣布，將於7月15日停止營運台灣二類電信事業，同時推薦遠傳電信（4904）提供給無框行動用戶專屬攜碼優惠。根據遠傳電信資費表顯示，最低月租199元起。

以下為無框行動全文

重要通知：

此外，遠傳電信將提供給無框行動用戶專屬的攜碼優惠，如您欲參考任何優惠的電信方案，我們誠摯推薦您優先查看此方案。

另外，「吃不完還給你」活動將於5月31日結束，最後的回饋將在您6月的帳單中折算。

若有號碼終止以及攜碼相關問題，請前往我們的網站查看攜碼轉出與終止服務的詳細步驟。

無框行動團隊 感謝您的一路相伴