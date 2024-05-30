快訊

竹市晴空匯再度傳出火警 這次換A棟地下室疑似有焦味

太扯！前段抓蛇、後段放蛇 社子島里長怒轟：請你們來幹嘛

無框行動7月15日終止營運！新電信業者推攜碼接手4G吃到飽用戶 網精算有貓膩

無框退場 遠傳祭無框用戶專屬優惠199元起

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳祭無框用戶專屬優惠 199元起。網路/截圖
遠傳祭無框用戶專屬優惠 199元起。網路/截圖

無框行動（Circles.life）今日於臉書官方帳號宣布，將於7月15日停止營運台灣二類電信事業，同時推薦遠傳電信（4904）提供給無框行動用戶專屬攜碼優惠。根據遠傳電信資費表顯示，最低月租199元起。

以下為無框行動全文

重要通知：

無框行動將於 7 月 15 日停止運營台灣二類電信事業，我們衷心感謝所有客戶長久以來的支持。為了避免攜碼程序過長，導致您的號碼遺失，我們請所有用戶於 6 月 30 日前完成攜碼轉出以保留您的號碼，別忘了於攜碼前結算任何到期帳單並確認您的帳戶資訊，以加速您攜碼的流程。

此外，遠傳電信將提供給無框行動用戶專屬的攜碼優惠，如您欲參考任何優惠的電信方案，我們誠摯推薦您優先查看此方案。

另外，「吃不完還給你」活動將於5月31日結束，最後的回饋將在您6月的帳單中折算。

若有號碼終止以及攜碼相關問題，請前往我們的網站查看攜碼轉出與終止服務的詳細步驟。

無框行動團隊 感謝您的一路相伴

遠傳祭無框用戶專屬優惠 199元起。網路/截圖
遠傳祭無框用戶專屬優惠 199元起。網路/截圖
無框行動退場，發給用戶一封信。網路/截圖
無框行動退場，發給用戶一封信。網路/截圖

攜碼 無框行動 遠傳電信

延伸閱讀

摩爾多瓦盼走向西方 布林肯到訪將宣布支持方案

數位轉型方案業者騰雲 加速拓展海外市場

電信499吃到飽 又少一家

電信業者競爭激烈 市場猜下一個誰退場…

相關新聞

偉康股東會／引進策略性投資人 公司擬啟動私募、發行可轉債

數位身分認證大廠偉康科技（6865）30日召開股東大會，由董事長連泓鈞、總經理陳怡良負責主持。偉康作為國內上櫃軟體業者，...

中保科推動智慧城市策略 營收獲利再創新高

中保科（9917）30日由董事長林建涵舉行股東會，展望今年，長期聚焦發展AI人工智慧驅動及智慧城市應用服務，今年智慧城布...

林憲銘隔空邀黃仁勳同遊台南 笑稱「老鄉」自願作東！

晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日訪台，而作為合作的代工夥伴之一，緯創（3231）也於30日召開股東大會。面對...

元晶推出量子系列模組 搶屋頂型太陽能裝設商機

元晶太陽能今（30）日舉辦新產品發表會，正式宣告新世代量子Pro/量子系列太陽能模組上市。

精測股東會／通過配發0.5元現金股利 未來全力衝 AI、HPC

半導體測試介面廠精測（6510）30日召開2024年股東常會，會中承認2023年度財務報告，並通過現金股利配發0.5元。...

臻鼎股東會／董座：今年營運將重回成長 明年拚挑戰新高

全球 PCB 龍頭臻鼎科技控股股份有限公司（4958）30日召開股東常會。董事長沈慶芳表示，今年上半年如往年一樣是公司的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。