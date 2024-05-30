緯創董座林憲銘談緯穎人事異動案：調整職務、人還在公司

緯創（3231）旗下伺服器大廠緯穎（6669）總經理暨執行長張順來近日傳出，受健康因素影響，決定卸下總座一職，而公司也緊急從由母公司緯創找來原集團企業暨網通產品事業群總經理林威遠接任。面對緯穎人事異動案，緯創董事長林憲銘30日回應，他坦言，這個其實是一個比較臨時的、且很緊急的任務，不過集團之間人才互相支援，絕對是必要的事情。

林憲銘指出，自己也很希望原總經理張順來可以把身體養好，所以我們主要是調整一下他負責的工作部分，事實上，他未來仍然還是待在公司裡面，不過我們就讓可以專精在自己的專長，注重在技術方面就好，其實他長年在技術方面的付出，對公司來說仍有很大的貢獻，而總經理一職，我們就從緯創這邊調動網通事業群的林威遠來轉任。

林憲銘強調，此次調動對公司的人才運用方面，也是極具正向意義的，不僅因為他擁有很深的資歷，事實上他在各方面的經驗，也都擁有非常足夠的歷練。而我們一直都有不斷培養下一代、接班梯隊，所以自己相信集團應該會有更強的能力，確實落實人才韌性的發展。