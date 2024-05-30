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國巨：拚轉型成德儀或英飛凌 續與鴻海合作半導體

中央社／ 台北30日電

被動元件大廠國巨董事長陳泰銘今天表示，集團目標是成為像德州儀器、英飛凌、安森美等的周邊零組件完整解決方案供應商，國巨與鴻海雙方未來在IC半導體領域，還有很多合作空間。

國巨上午在新北市深坑舉行股東會，通過配發現金股利20元及股票股利2元，並順利改選9席董事，會後陳泰銘接受媒體採訪，談到國巨未來併購規劃與策略布局。

在未來併購與參與私募方向，陳泰銘說明，國巨日前參與類比半導體商力智電子私募案，以及先前與鴻海共同投資金氧半場效電晶體（MOSFET）廠富鼎，國巨目標是切入IC設計其中的周邊零組件領域，提供客戶整體零組件供應方案。

陳泰銘指出，台灣業者在IC設計周邊零組件分工明細，好處是集中資源發展技術產品，但對客戶來說，零組件項目廣、規格高，客戶需要一次購足完整解決方案，相較下，德州儀器（TI）、英飛凌（Infineon）、安森美（ONSemi）等則是提供整體完整方案。

陳泰銘表示，國巨集團目標是轉型為如同德州儀器、英飛凌、安森美的周邊零組件完整解決方案供應商，因應國際客戶採購需求，藉此更有實力透過全球通路，擴大國際市場，強化人工智慧AI、電動車及其他車用、5G/6G、物聯網（IoT）、工業和醫療等利基市場應用。

記者問及與鴻海合作進展，陳泰銘表示，鴻海把最大出海口交給國巨規劃，國巨把產能優先給鴻海，雙方未來在IC半導體領域還有很多合作空間，國巨與鴻海合作腳步不會停歇。

在中國以外市場（China+1）布局，陳泰銘表示，國巨集團目前約有4.2萬名員工，台灣占比15%，85%比重員工散布海外，集團53座基地分布35個國家，在全球設有106個營業據點。

陳泰銘指出，國巨並非刻意在中國以外布局，而是幾十年透過併購、調整產能和提升效率，在全球拓展而成，不僅在北美、歐洲、日本和東南亞有客戶，觸角也延伸到非洲和芬蘭等地。

國巨 陳泰銘 鴻海

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