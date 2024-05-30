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PCB 龍頭臻鼎董座：玻璃基板不會缺席 但談量產仍言之過早

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
臻鼎董事長沈慶芳股東會後受訪，圖為臻鼎桃園廠辦外觀。記者尹慧中/攝影
臻鼎董事長沈慶芳股東會後受訪，圖為臻鼎桃園廠辦外觀。記者尹慧中/攝影

PCB 龍頭臻鼎（4958）董事長沈慶芳30日股東會後受訪回應記者提問玻璃基板議題指出，公司在玻璃基板不會缺席，但從產業來看量產仍言之過早。

沈慶芳說，「玻璃基板還早」，不論從設備上，或是生產壓合四層以上都尚有諸多困難待克服，這類情況很像當初在耀文的時候大家在炒內埋式議題，但從當時後來到現在也沒有成熟，可以說公司在玻璃基板不會缺席但短期要量產仍言之過早。

臻鼎董事暨禮鼎半導體科技董事長兼總經理李定轉也提到，觀察後續產品越來越高階，可能玻璃基板在某類產品有好處但並非全面，玻璃基板可能是投資界有議題要討論但就產業生產面來看還早。

沈慶芳也說，公司在 One ZDT 策略下降低淡旺季波動，在基本盤下持續產品線多元化，公司持續積極落實「佈局全球，發展高階」的營運方向。

臻鼎 董事長

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