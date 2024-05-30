迎戰AI與永續浪潮 宇瞻COMPUTEX展期秀戰力

COMPUTEX（台北電腦展）即將登場，記憶體模組廠宇瞻今日宣布，將展出最新工控解決方案與消費性儲存產品，包含適用於AI伺服器的DDR5、適用邊緣伺服器的各類型SSD與即刻備份救援技術CoreSnapshot 3，還有磁吸式SSD與高速Gen5產品，以及護眼與愛地球兼具的膽固醇電子紙裝置。

宇瞻總經理張家騉表示，宇瞻將藉由多元化的產品布局，迎戰AI與永續時代來臨，且預期在客戶第3季拉貨下，有望帶動下半年業績表現。

張家騉表示，本次展出內容隨著記憶體規格邁向新世代與AI應用，有很多新品值得期待，像是DDR5 CXL (Compute Express Link) 、符合JEDEC 新標準的CAMM2 (Compression Attached Memory Module)DRAM、USB4等，會讓來訪客戶眼睛為之一亮。而近期記憶體價格隨著原廠抱持漲價的態度，加上這一波AI應用浪潮，原本上半年都還有庫存的客戶，預計第3季應該會開始準備拉貨，有望帶動下半年的業績表現。

宇瞻以「Store. Sustain. Succeed. （智慧引領 前瞻未來）」為展示主軸，搭配情境式展示規劃，透過在日常生活場景中Apacer產品的應用，讓參觀來賓體驗Apacer深入各場域的影響力。

此外，因應近來AI發展浪潮，推出專為AI PC設計的CAMM2、DDR5-6400 UDIMM與SODIMM；針對AI伺服器的高運算需求，則展示DDR5 MRDIMM與DDR5 CXL模組；同時攜手群聯(8299)與滿拓，展出Mentor-100 AI伺服器搭配aiDAPTIV+解決方案，讓客戶更容易了解透過Apacer產品加速AI應用落地，並有助於生態圈的成長。

此外，本次亦展出全球首款單晶片控制器解決方案之USB4外接SSD，以及讀寫效能最高可達 14,000 / 12,000 MB/s的Gen5 x4 4TB固態硬碟，還有通過軍規落摔認證的AS723外接SSD，以及呼應永續趨勢而推出的全無鉛(Fully Lead-free)DDR5、採用30%PCR再生環保塑料製造的隨身碟，和倍受矚目的膽固醇電子紙與可善用散熱效能打造的香氛外接SSD。