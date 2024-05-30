緯創股東會／總座林建勳：市場缺料未解「AI仍供不應求」

代工大廠緯創（3231）30日召開股東大會，面對外界關心實際的AI市況，總經理林建勳指出，緯創自從2017年起就開始做AI了，自己認為目前的市場需求還是很大，不管是哪種機型，其實只要有出貨就都是贏家。至於缺料情況，林建勳強調，自己觀察認為目前「AI仍然是供不應求」，要改善還需要一點時間。

針對AI市場佈局情況，林建勳表示，自己看好該產業在未來的幾年內，都還是會持續保持成長態勢。他認為，其實市場就只有大家看到的這麼多，有接觸到的客人在AI方面都會有需求，因此只要有出貨，不管出什麼產品，大家都可以成為贏家，至於產品出貨自己無法講太清楚，不過我們各個產品線上持續穩紮穩打，未來也會持續成長。

據悉，在AI伺服器業務上，緯創目前手握輝達CoWoS AI晶片基板高達85%的訂單，是超微及英特爾AI晶片模組、基板的獨家供應商。通吃AI三巨頭訂單，讓緯創成為2024年AI伺服器晶片的主要贏家，旗下AI伺服器產線成績也因握有輝達（NVIDIA）H100伺服器訂單，並供應新一代B100基板訂單。

針對AI PC方面，林建勳指出，雖然大家都在講AI PC，但事實上我們還在滿滿努力，未來幾年都會持續向上、但速度沒這麼快、將持續「慢慢的成長」，至於AI PC未來的預估佔比，他坦言，自己認為「未來可能所有的PC都會變成AI PC」，畢竟無論是誰在換機時，都會想要改成購買、使用AI PC，這是市場未來的主要趨勢。