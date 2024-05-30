影／緯創積極布局進軍AI伺服器 林憲銘：未來AI是必需品
積極轉入AI的緯創資通今天舉行股東會，董事長林憲銘、總經理暨執行長林建勳在股東會釋出最新展望。
代工大廠緯創近年來積極調整產品布局，進軍AI伺服器和高效能運算等設備市場，不斷拓展對全球供應鏈的布局，展望第2季，緯創預估，筆記型電腦出貨預估季增5~10%、桌上型電腦季增雙位數、螢幕季增個位數，伺服器方面，一般型伺服器預計季增雙位數。
合作夥伴輝達（NVIDIA）已於今年3月推出最強晶片「GB200」，緯創已入列首批合作的台鏈代工伙伴名單，有外資透露，緯創為輝達GB200唯二「運算板」供應商之一，且其在GB200市占上，相較前代B100還要高出約30%，因此隨著GB200產線逐步到位，只待量產、出貨放量後，有望再度帶領營運迎來成長爆發期。
面對股東關心公司的產品規畫，董事長林憲銘表示，產業界強敵環伺，無法透漏太多新產品規畫的細節，但是公司利用數位巒生系統，在產品的設計和生產規畫獲得了很大的助益，未來AI不只是一個議題，它是必需品，要怎麼駕御它、善用它，是公司未來能不能成功的關鍵。
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