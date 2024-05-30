打造護國群山 國發會主委劉鏡清點名「這些產業」

國發會主委劉鏡清30日表示，將鎖定電子零件、IC設計、自行車（高階）等產業，目標要把這些產業的全球市占率拉高到30%，再加上現有已具全球關鍵影響力的IC封測、晶圓代工、伺服器與儲存設備三產業，屆時台灣就有六座山，成為護國群山。同時，劉鏡清還提到，要「推升AI價值鏈微笑曲線」，屆時台灣全球經濟地位將更為重要。

立法院經委會今邀國發會主委劉鏡清進行業務報告，立委們聚焦國發會如何規劃打造「經濟日不落國」，打造人民有感的經濟成長。

劉鏡清強調，國發會已鎖定在全球市占率超過12%的產業，打造護國群山，塑造台灣更重要的全球經濟地位。

劉鏡清表示，目前台灣的伺服器與儲存設備全球市占率約九成，而晶圓代工全球市占率約65%，IC封測全球市占率則約53%，可以說是台灣斷鏈、全球斷鏈，而接下來將鎖定高階自行車、IC設計、電子零件等產業。

劉鏡清指出，目前高階自行車全球市占率19.8%、IC設計全球市占率17.3%、電子零件全球市占率16.2%，目標要把這些產業的全球市占率拉高到30%，屆時台灣就有六座山。

劉鏡清還提到，由於我國半導體產業在晶圓製造、封裝測試等領域，已具國際關鍵地位，未來如要引領半導體產業成展，可聚焦IC設計、設備材料領域，透過建立亞太IC設計中心，及促進領導廠商擴大採用國產設備等，代動IC設計、設備材料之產值倍增三倍。

此外，也將全力協助半導體產業領頭羊發展，滿足半導體製造與封裝測試的建廠及營運需求，維持國際競爭力。

除了扶植明星產業，打造護國群山外，劉鏡清今還提出「推升AI價值鏈微笑曲線」的規劃。

劉鏡清指出，目前台灣晶片製造全球市占率為65%，排名第一，政府將以AI製造為基底，一方面善用晶片、散熱等零組件國際需求，帶動出口及經濟成長。另一方面，目前我國應用服務僅占全球1%，未來將強化發展AI應用解決方案如智慧、交通、醫療、製造等，擴大微笑曲線雙邊，並結合台灣 Tech 園區，吸引國內外AI人才、技術、新創共同發展。