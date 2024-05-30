緯創林憲銘：伺服器出貨已超前市場 AI 產品獲利拚過半

代工大廠緯創（3231）30日召開股東大會，面對外界持續關心的出貨情況，董事長林憲銘直言，「目前伺服器表現應該是已經超前市場了」，雖然伺服器方面的營收貢獻，要過半還要一段時間，不過今年旗下「AI+伺服器」的獲利表現，就有望成功過半。

林憲銘指出，事實上近日外界給這些科技界大咖很多不同的「名頭」，這也代表這些事情確實對整個產業有很大的影響力，對此，緯創經營團隊與他們都有保持很密切的聯繫，他說，目前整個市況才剛開始，自己認為「未來幾年AI將成必需品」，我們未來也會繼續朝這個領域發展、努力做更多的應變。

據悉，在AI伺服器業務上，緯創目前手握輝達 CoWoS AI晶片基板高達85%的訂單，是超微及英特爾AI晶片模組、基板的獨家供應商。通吃AI三巨頭訂單，讓緯創成為2024年AI伺服器晶片的主要贏家，旗下AI伺服器產線成績也因握有輝達（NVIDIA）H100伺服器訂單，並供應新一代B100基板訂單。

緯創30日於張榮發基金會召開年度股東大會，由董事長林憲銘擔任主持，並於會中除通過112年度盈餘分派案，也宣布將配發現金股利每股2.6元。展望未來，林憲銘坦言，自己認為整個市場未來都還有很大的潛力，我們的成長大家應該都已經很清楚的看到，未來我們還會繼續成長。