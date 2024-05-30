友達股東會／遭疑股東報酬計畫跳票 彭双浪：用成果證明很努力經營

友達（2409）30日舉行股東常會，會中小股東針對友達2022年宣布實施「三年股東報酬計畫」跳票。並質疑既然公司持續8季虧損，董總等高階主管是否退回月薪之外的獎金？友達董事長彭双浪回應強調，經營團隊會用未來成果，證明很努力經營公司。

友達2021年受惠於疫情，年度獲利高達613.3億元，每股稅後盈餘6.44元，是友達成立26年來最高獲利成績。未料，2022年景氣反轉向下，友達考量景氣前景，宣布實施「三年股東報酬計畫」，以給予股東穩定的報酬。也就是友達2022年至2024年規劃配發股東報酬總額不少於合計新台幣557.7億元，其中2022年配發新台幣288.2億元，其餘於2023年及2024年配發。

友達2022年股東報酬新台幣288.2億元的配發方式，為現金股利每股新台幣1元及現金減資每股新台幣2元，合計每股配發現金新台幣3元。而2023年及2024年股東報酬若以新台幣269.5億元按2022年減資後發行股份總數計算，預計兩年每股發放現金合計新台幣3.5元。

但友達去年以資本公積每股配發0.8元現金股利，加計今年將以資本公積配發的0.9元現金股利，共計1.7元，遠遠不足原承諾的3.5元，達成率僅48.6%，形同計畫跳票。

友達今年以資本公資配發0.9元現金股利後，合計近三年來每股共配發4.7元現金股利，並未履行友達原先承諾：三年發放6.5元股利的「三年股東報酬計畫」。

彭双浪表示，考量公司長短長期發展需求，保留運用資金的彈性。對個人股東而言，以減資或資本公積金發放股利，既可享有報酬，還可以免稅。他強調，友達的經營團隊會用未來成果，證明很努力經營公司。