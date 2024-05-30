友達股東會／遭疑股東報酬計畫跳票 彭双浪：用成果證明很努力經營
友達（2409）30日舉行股東常會，會中小股東針對友達2022年宣布實施「三年股東報酬計畫」跳票。並質疑既然公司持續8季虧損，董總等高階主管是否退回月薪之外的獎金？友達董事長彭双浪回應強調，經營團隊會用未來成果，證明很努力經營公司。
友達2021年受惠於疫情，年度獲利高達613.3億元，每股稅後盈餘6.44元，是友達成立26年來最高獲利成績。未料，2022年景氣反轉向下，友達考量景氣前景，宣布實施「三年股東報酬計畫」，以給予股東穩定的報酬。也就是友達2022年至2024年規劃配發股東報酬總額不少於合計新台幣557.7億元，其中2022年配發新台幣288.2億元，其餘於2023年及2024年配發。
友達2022年股東報酬新台幣288.2億元的配發方式，為現金股利每股新台幣1元及現金減資每股新台幣2元，合計每股配發現金新台幣3元。而2023年及2024年股東報酬若以新台幣269.5億元按2022年減資後發行股份總數計算，預計兩年每股發放現金合計新台幣3.5元。
但友達去年以資本公積每股配發0.8元現金股利，加計今年將以資本公積配發的0.9元現金股利，共計1.7元，遠遠不足原承諾的3.5元，達成率僅48.6%，形同計畫跳票。
友達今年以資本公資配發0.9元現金股利後，合計近三年來每股共配發4.7元現金股利，並未履行友達原先承諾：三年發放6.5元股利的「三年股東報酬計畫」。
彭双浪表示，考量公司長短長期發展需求，保留運用資金的彈性。對個人股東而言，以減資或資本公積金發放股利，既可享有報酬，還可以免稅。他強調，友達的經營團隊會用未來成果，證明很努力經營公司。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言