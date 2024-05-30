緯創股東會／通過配發現金股利2.6元 林憲銘：AI 還有成長空間

代工大廠緯創（3231）30日召開股東大會，由董事長林憲銘擔任主持，會中除通過112年度盈餘分派案，也宣布將配發現金股利每股2.6元。林憲銘指出，雖然去年 IcT 產業普遍衰退，但我們一直努力維持緯創的表現，事實上從毛利率上來看，去年表現相較前年還高，但我們還有能成長的空間，所以還會繼續努力，除了增加我們的高毛利產品線，也努力讓股價更高、配息也配得更高。

據悉，代工大廠緯創近年強攻AI人工智慧相關佈局，並持續調整各項產品線，包括去年底將旗下印度廠出售給當地龍頭大廠塔塔（TATA），宣告退出蘋果代工的行列，但轉向增加投資，轉攻在地車電市場，強化車載應用，集結集團能量，瞄準中央控制元件（CCU）與液晶顯示相關應用，轉型向利基業務發展。

在AI伺服器業務上，緯創目前手握輝達 CoWoS AI晶片基板高達85%的訂單，是超微及英特爾AI晶片模組、基板的獨家供應商。通吃AI三巨頭訂單，讓緯創成為2024年AI伺服器晶片的主要贏家，旗下AI伺服器產線成績也因握有輝達（NVIDIA）H100伺服器訂單，並供應新一代B100基板訂單。