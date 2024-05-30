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聯電股東會／搶占 AI 市場商機 總座王石：布局多項領域因應

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
聯電。記者吳康瑋／攝影
聯電。記者吳康瑋／攝影

聯電（2303）今（30）日召開股東常會，會中順利通過各項議案，針對未來逐步崛起的AI市場，共同總經理王石表示，AI目前仍在基礎建設階段，一旦AI邊緣運算需求崛起，聯電布局的3DIC、高速傳輸、電源管理IC、MCU等市場需求將會陸續崛起，屆時將會搶佔大量商機。

聯電今日召開股東常會並通過新任董事選舉案，以及通過配發現金股利6元。第16屆新任董事名單如下，獨立董事分別有陳力俊、徐爵民、徐光曦、許文馨、吳玲玲、王淑玲，董事名單如下洪嘉聰、迅捷投資代表人簡山傑、矽統科技代表人王石。

王石表示，生成式AI未來市場潛力龐大，因此聯電絕對不會在AI市場中缺席，目前生成式AI終端市場仍主要聚焦在伺服器基礎建設端，不過預期經過4年左右時間的基礎布建後，AI邊緣運算市場將會開始崛起，屆時聯電布局的3DIC、高速傳輸、電源管理IC、MCU等相關市場晶片也會同步向上，聯電目前正在積極與客戶應用對接，因此聯電對未來AI市場發展相當有期待。

除此之外，總經理簡山傑提到晶圓廠廢棄物處理一事，他指出，聯電在策略上先做廢棄物總量削減，第一優先是想辦法回收，或尋找取代物，減少廢棄物排放，同時也會時常做廢棄物排放監控跟檢測，亦會將碳盤查列入公司營運當中，盡量把廢棄物排放的標準在聯電旗下每一個晶圓廠做到一致。

AI 廢棄物 聯電

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