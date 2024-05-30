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緯創配息2.6元寫12年新高 董座林憲銘：股價高讓殖利率變低
緯創今日召開股東會，公司2023年每股盈餘達新台幣4.08元，寫下2012年以來、近12年新高，今日股東會通過配發每股現金股利2.6元，也改寫近12年新高。
不過緯創昨日收盤收在116元，殖利率約2.24％，董事長林憲銘說，「今年我們股價比較高，所以現金殖利率就變得比較低，過去幾年來，現金殖利率看起來也比較低。但我們會多努力，讓股價高、現金股利也配得多」。
林憲銘笑著說，「有時候股價漲太多，也不一定追得那麼快，但相信股東對我們的營運和成果有所了解。」
緯創去年全年合併營收達新台幣8671億元，雖然營收年減12%，但毛利率增長至80%，創歷史新高，合併營業利益率3.2%，合併營業利益為273.9億元，合併稅前盈餘為新台幣243.21億元，歸屬母公司的稅後淨利為新台幣114.72億元，每股盈餘為新台幣4.08元。
台股今（30）日受美股走跌影響，早盤下跌逾200點，權王台積電一度下跌13元，聯發科、台達電、環球晶、廣達等科技股全面綠臉。但緯創股價開紅走高，盤中小漲0.4%，股價在117元附近震盪，AI伺服器子公司緯穎也大漲1%之多。
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