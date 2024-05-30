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緯創股東會來了！被譽為「黑馬」董座將露面曝最新市況

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）將於30日召開股東大會，並由董事長林憲銘親自現身主持，據悉，緯創不僅被市場視為「2024年AI伺服器市場」的最大贏家，就連財信傳媒董事長謝金河，都忍不住透過社群發文驚呼「今年AI市場除了廣達（2382）之外，另一個黑馬就是緯創董事長林憲銘。」而隨著該貼文獲得廣大網友的認同，市場也特別關注今日股東會林憲銘將釋出的最新展望。

謝金河日前在自己的社群網站上發文直言，今年AI除了創造廣達成新的兆元企業，也讓緯創成為一大黑馬，不僅旗下緯穎（6669）的市值高達4,537億元，排在15名、母集團緯創本身也以3,331億元，排在29名，若把2家公司加總在一起，市值則高達7,868億元，可以直接衝上第9名，他認為，這次的企業市值大洗牌，足以堪稱是「台灣空前」。而外資證商也趕在股東會前出具報告給予緯創「優於大盤」的評等、並將目標價調升至168元。

據悉，代工大廠緯創近年積極調整產品布局，同時進軍AI伺服器和高效能運算等設備市場，不斷拓展對全球供應鏈的布局，整體成長潛力備受期待；展望第2季，緯創預估，筆記型電腦出貨預估季增5~10%、桌上型電腦季增雙位數、螢幕季增個位數，伺服器方面，一般型伺服器預計季增雙位數。

此外，合作夥伴輝達（NVIDIA）於今年3月推出最強晶片「GB200」而緯創已成功入列首批合作的台鏈代工伙伴名單，並有外資透露，緯創為輝達GB200唯二「運算板」供應商之一，且其在GB200市占上，相較前代B100還要高出約30%，因此隨著GB200產線逐步到位之下，只待屆時啟動量產、出貨放量後，有望再度帶營運迎來爆發期。不過真實的市況，仍須待董事長林憲銘今日於股東會中公布後才能確定。

緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

伺服器 緯創 股東會

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