破天荒！黃仁勳、張忠謀、林百里三大巨頭攜手逛夜市

29日晚上的寧夏夜市，AI星光熠熠！輝達NVIDIA創辦人黃仁勳這次來台再度大啖台灣美食，29日晚上更是破天荒，攜手台積電（2330）創辦人張忠謀、廣達（2382）創辦人林百里，一起逛夜市，而逛的就是他每次回台必到的寧夏夜市。

輝達NVIDIA創辦人黃仁勳26日抵台後，除忙於公務，還化身臺灣大使，趁機大啖夜市美食，除了造訪名店富霸王豬腳，還走進譽展蜜餞行採買。不過，說起他最愛的夜市恐怕非寧夏夜市莫屬。