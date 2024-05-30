快訊

教長鄭英耀：118課綱事實上不存在 不應為修而修

午後注意雷雨 周末鋒面重回台灣恐劇烈天氣又降溫

美債殖利率走升抵消輝達助力 道瓊重挫411點

三星若發生罷工 業界：韓廠供貨有隱憂

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）和三星晶圓代工領域持續競爭，針對韓媒報導三星可望拿到超微（AMD）3奈米訂單，業界認為，有別台積電的純晶圓代工模式不和客戶競爭，三星集團晶圓代工逾六成產能供自用晶片生產，若後續發生罷工，將直接影響三星自家產品出貨，委外訂單恐因產能吃緊受排擠、影響出貨順序，後續情況仍待觀察。

三星先前高喊，要在晶圓代工市場持續追趕台積電。依據三星財報會議資料，三星晶圓代工事業最高主管Taejoong Song提到，順利量產環繞式閘極（GAA）架構3奈米第二代技術，並提高2奈米製程成熟度，後續規劃擴大來自AI、高速運算等高成長應用的訂單。

三星先進製程技術和台積電競爭，3奈米技術部分積極爭取為2024年高通驍龍（Snapdragon）晶片代工。

先前外界傳出，高通下世代晶片驍龍8 Gen 4有望由台積3奈米獨家操刀。熟知高通生態的業界人士指出，從管理成本角度，高通一向樂於選擇採用兩家供應商。

三星 台積電 晶圓代工

延伸閱讀

台積電持有前10大債券都是它！「這種債券ETF」表現強勢 投資人直呼：係金ㄟ

6年前走進張忠謀辦公室 台積電開關鍵戰役！如何挺過地緣政治危機 劉德音獨家告白

鴻海（2317）漲了快一倍竟然還不貴？ 專家：用台積電股價換算要266元

00935、0052…新舊科技ETF該怎麼買？「黃仁勳旋風」AI浪潮還沒結束！

相關新聞

三星6月7日罷工 衝擊半導體鏈…台廠可望受惠

南韓科技大廠三星電子工會決定六月七日發動公司有史以來第一次罷工，儘管未詳述罷工多久，但記憶體通路商及業者正屏息關注事件發...

6年前走進張忠謀辦公室 台積電開關鍵戰役！如何挺過地緣政治危機 劉德音獨家告白

他是台積電董事長，兩岸三地最大市值企業的領導人，全球科技產業動見觀瞻的聚光焦點。去年，台積電營收達到2.16兆元，比起2018年他接任董事長時增加逾109%；去年台積電每股獲利來到32元以上，比6年前成長超過138%；而如今台積電22.49兆元的市值，則比6年前成長2.79倍。

三星產品、訂單 出貨受影響

台積電和三星晶圓代工競爭態勢持續，但業界指出，有別台積電的純晶圓代工模式不和客戶競爭，三星集團以ＩＤＭ模式發展，自家晶圓...

三星工會喊罷工台廠得利 南亞科、群聯、威剛受惠

南韓科技巨頭三星電子將爆發歷來首次大規模罷工，高達兩成、總數2.8萬名員工有意暫停生產工作。三星在全球半導體業舉足輕重，...

分析師觀察 公司競爭力低迷 三星員工挫折

南韓三星電子的最大工會29日宣布，將發動公司55年歷史上的首次罷工，但據三星公司和工會的主管表示，這項行動正引發員工之間...

美對陸板卡課稅 下月徵收25%關稅 台廠迎轉單

業界認為，台灣板卡與機殼廠掌握非大陸製造產能優勢，有望迎來轉單，華擎、微星、技嘉、麗臺、旭品等，都將受惠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。