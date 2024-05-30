三星若發生罷工 業界：韓廠供貨有隱憂

台積電（2330）和三星在晶圓代工領域持續競爭，針對韓媒報導三星可望拿到超微（AMD）3奈米訂單，業界認為，有別台積電的純晶圓代工模式不和客戶競爭，三星集團晶圓代工逾六成產能供自用晶片生產，若後續發生罷工，將直接影響三星自家產品出貨，委外訂單恐因產能吃緊受排擠、影響出貨順序，後續情況仍待觀察。

三星先前高喊，要在晶圓代工市場持續追趕台積電。依據三星財報會議資料，三星晶圓代工事業最高主管Taejoong Song提到，順利量產環繞式閘極（GAA）架構3奈米第二代技術，並提高2奈米製程成熟度，後續規劃擴大來自AI、高速運算等高成長應用的訂單。

三星先進製程技術和台積電競爭，3奈米技術部分積極爭取為2024年高通驍龍（Snapdragon）晶片代工。

先前外界傳出，高通下世代晶片驍龍8 Gen 4有望由台積3奈米獨家操刀。熟知高通生態的業界人士指出，從管理成本角度，高通一向樂於選擇採用兩家供應商。