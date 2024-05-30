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黃仁勳和四大咖餐敘 張忠謀、林百里、蔡明介、蔡明忠都到了

經濟日報／ 記者林薏茹鐘惠玲／台北報導
輝達執行長黃仁勳（中）與夫人Lori Huang（右）、台積電創辦人張忠謀（左）一行人，昨晚到台北私廚餐廳「鄒記食舖」用餐。 記者林澔一／攝影
輝達執行長黃仁勳（中）與夫人Lori Huang（右）、台積電創辦人張忠謀（左）一行人，昨晚到台北私廚餐廳「鄒記食舖」用餐。 記者林澔一／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳26日抵台，日前先與台積電（2330）創辦人張忠謀夫婦餐敘之後，昨（29）日應廣達董事長林百里之邀，與張忠謀夫婦、聯發科董事長蔡明介、台灣大董事長蔡明忠夫婦等大老，在知名的鄒記食舖餐敘。

有趣的是，黃仁勳本人愛逛夜市已經很出名，昨晚還「眾樂樂」，餐敘結束後拉著張忠謀夫婦跟他一起去逛寧夏夜市。

黃仁勳今年1月訪台時，也與林百里及張忠謀夫婦等人一同前往鄒記食舖用餐，鄒記食舖因「AI教父」到訪，訂位大爆滿，堪稱「台北最難訂位的餐廳之一」，2019年開業至今短短五年，已是不少企業界高層的愛店。

黃仁勳近年來只要造訪台灣，幾乎都會與林百里會面，雙方合作多年來，已建立良好的默契，交情深厚。

廣達集團也與輝達合作淵源超過20年，2016年時黃仁勳找廣達生產第一台AI超級電腦DGX-1，就是廣達旗下雲達協助打造。

廣達 張忠謀 黃仁勳

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