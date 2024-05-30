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美重啟對陸進口顯卡課稅 這波貿易戰...雙A有壓

經濟日報／ 記者吳凱中林薏茹／台北報導

美國政府重啟對大陸進口顯卡、主機板及桌上型電腦機殼課稅，雖然未針對筆電課稅，但品牌廠宏碁（2353）、華碩因產品線涵蓋顯卡等零組件，業界預期，仍將受到部分影響；代工廠則將配合客戶需求，積極調整零組件供貨。

對於美方新措施，至昨（29）日截稿前，華碩未回應。宏碁則表示，持續關注全球經濟情勢發展，將機動調整各地營運策略，以因應市場變化。

上一波美國針對顯卡及主機板等零組件課徵關稅，直接造成的影響，就是品牌商在美銷售產品漲價，此次美國重啟關稅，業界預期，勢必造成相關廠商在美國市場的顯卡與主機板產品再掀漲聲。為協助客戶降低影響，代工廠也在美方開徵25%關稅的三周緩衝期間全面動起來。

美國 華碩 關稅

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