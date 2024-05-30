三星產品、訂單 出貨受影響

台積電和三星晶圓代工競爭態勢持續，但業界指出，有別台積電的純晶圓代工模式不和客戶競爭，三星集團以ＩＤＭ模式發展，自家晶圓代工產能超過六成供給自用與自家晶片生產，若後續發生罷工影響，預料將直接干擾三星自家產品出貨，至於委外訂單恐也將因產能吃緊受排擠影響出貨順序，後續情況仍待觀察。

三星先前預期，將在整體晶圓代工市場持續追趕台積，依據三星財報會議資料，三星晶圓代工事業最高主管Taejoong Song提到，順利量產ＧＡＡ三奈米第二代技術並提高二奈米技術成熟度，後續計畫擴大來自人工智慧和高速運算等高成長應用的訂單。

三星先進製程技術持續和台積電競爭，其中三奈米並積極爭取二○二四年高通驍龍（Snapdragon）晶片代工。

先前外界傳出高通下世代晶片8 Gen 4有望由台積三奈米獨家操刀，但熟知高通生態的業界指出，從管理成本角度，高通一向樂於選擇採用兩家供應商，加上三星晶圓代工三奈米的產能目標在今年提升，也成為三星半導體關鍵成長力道。

以賽亞調研指出，今年的驍龍8 Gen 4是否會在三星三奈米工藝上達到有量生產（meaningful volume），將取決於今年九月三星三奈米的良率表現，預期真正要放量可能也要明年才看得到。

三星強調，在手訂單創歷史新高，三奈米與二奈米技術發展順利，將在第二季完成二奈米設計基礎設施的開發；而在四奈米方面，良率漸趨穩定，同時目標旗下３Ｄ ＩＣ擴大先進封裝的競爭力。