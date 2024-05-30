美對陸板卡課稅 下月徵收25%關稅 台廠迎轉單

業界認為，台灣板卡與機殼廠掌握非大陸製造產能優勢，有望迎來轉單，華擎（3515）、微星、技嘉、麗臺、旭品等，都將受惠。

科技新聞網站PCMag報導，美國貿易代表處已發布這項公告，並表示這項課徵25%關稅的措施將實施到2025年5月31日，但美國政府可選擇更新與延長相關關稅。

美國新一波對大陸進口科技產品加稅措施

這是美國繼先前對大陸半導體、太陽能等產品加課進口關稅之後，再對陸製科技產品開刀，透露美中科技戰戰火愈燒愈旺。

除了上述產品之外，這項關稅課徵的範圍也將包括從大陸進口的掃地機器人、空氣濾淨器、多種電動馬達和價值超過100美元的觸控板。

為對抗通膨，白宮先前曾延後重啟川普時期對PC零件的關稅。但在上周，美國貿易代表處卻建議拜登政府重啟這些進口關稅，儘管許多貿易協會和企業都敦促政府應該全面廢止。

為辯護其做法，美國貿易代表處主張，這些關稅已促進企業分散供應鏈，並將製造據點移出大陸。

對於美方相關措施，板卡廠私下表示，美國一旦調高關稅，短期內將使板卡價格上漲，因為輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等品牌大廠不可能降價。另外，大陸製產品礙於高關稅，相關買家可能轉單至有非大陸產能的台廠，中長期來說，隨著製造成本上升，製造商也會把產能轉移到大陸以外。

板卡廠在之前川普時代主政之下，已經把部分產能轉移到台灣與東南亞。例如技嘉板卡產線主要集中於東莞，系統產品集中於寧波。2018年下半年後，技嘉數度將銷美的板卡、伺服器產品移轉回桃園南平廠生產。

微星除了高階電競板卡外，所有銷美筆電、顯示器等產品，之前也移回到台灣中和廠生產，並於今年初斥資15.4億元，取得桃園龜山廠土地，衝刺AIoT、AI伺服器與AI筆電等產品產能。

另一方面，美國擬恢復對大陸桌上型電腦機殼課徵25%關稅，陸系PC機殼廠首當其衝。目前台灣主要生產桌上型電腦機殼的廠商包括旭品等。對此，旭品表示，正密切觀察美國政策動向。