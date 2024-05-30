三星6月7日罷工 衝擊半導體鏈…台廠可望受惠

南韓科技大廠三星電子工會決定六月七日發動公司有史以來第一次罷工，儘管未詳述罷工多久，但記憶體通路商及業者正屏息關注事件發展，因為三星不論是ＤＲＡＭ或儲存型快閃記憶體（NAND Flash）的全球市占都居冠，而兩大記憶體又是當紅的ＡＩ（人工智慧）產業必用元件，影響全球ＡＩ發展衝擊甚深 。

（美聯社） 一位記憶體高層一聽到消息，立刻回答：「三星罷工如果拖上一段時間，ＤＲＡＭ和NAND Flash價格一定漲」，「至於漲勢和幅度，短期因各家都還有庫存，還不會那麼快反應」。

儘管三星去年下半年已藉由減產紓壓庫存壓力，如今工會上演罷工戲碼，市場預期可能扭轉市場觀望心態，但關鍵還是得關注勞資雙方能否很快達成協議，否則漲勢將再起，屆時不僅ＳＫ海力士、美光，台廠的南亞科、華邦電、力積電和鈺創、晶豪科、威剛和群聯等都會因此受惠。

外電報導，全國三星電子工會（ＮＳＥＵ）昨在直播記者會說：「我們再也無法忍受對工會的迫害。面對公司對勞工的漠視，我們宣布罷工。」三星電子工會成員高達二點八萬多人，約占三星電子員工的兩成。工會強調曾試著透過對話解決問題，但雙方溝通難以達成共識，工會因而決定訴諸罷工爭取權益。

三星電子工會未透露為何選在六月七日發動罷工，但業界推測應是三星電子去年面臨NAND Flash價格崩跌，最賺的ＤＲＡＭ同樣陷入虧損，加上代工事業也沒有重大進展，三星半導體部門十五年來首次陷入虧損，虧損額更是史上最大，三星電子員工去年也罕見中止分紅，可能因此引發員工不滿。

三星電子是南韓最大集團旗下子公司，其生產的ＤＲＡＭ全球市占率逾百分之四十五，NAND Flash全球市占也逾三成，兩大記憶體全球市占率居冠，尤其兩大記憶體更是所有科技產品必用元件，一旦罷工潮上演且時間拖長，影響將非常深遠，尤其生成式ＡＩ蓬勃發展，近期ＡＩ晶片大缺貨，缺貨關鍵是高頻寬記憶體（ＨＢＭ）和ＡＩ先進封裝CoWoS產能趕上需求，三星生產的ＨＢＭ在全球供應雖不如ＳＫ海力土高，卻有舉足輕重地位。

業界人士分析，三星罷工雖然偏重於規畫性而非無預警式停工，預料三星短期仍可透過現有庫存支應市場需求，但若罷工期拉長，ＤＲＡＭ和NAND Flash一定會漲價。