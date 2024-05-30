快訊

教長鄭英耀：118課綱事實上不存在 不應為修而修

午後注意雷雨 周末鋒面重回台灣恐劇烈天氣又降溫

美債殖利率走升抵消輝達助力 道瓊重挫411點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星6月7日罷工 衝擊半導體鏈…台廠可望受惠

聯合報／ 記者簡永祥李孟珊、編譯黃淑玲／綜合報導
全國三星電子工會昨天宣布將於六月七日發動罷工，業界評估恐威脅全球半導體供應鏈，也將帶動DRAM和NAND Flash價格上漲。（路透）
全國三星電子工會昨天宣布將於六月七日發動罷工，業界評估恐威脅全球半導體供應鏈，也將帶動DRAM和NAND Flash價格上漲。（路透）

南韓科技大廠三星電子工會決定六月七日發動公司有史以來第一次罷工，儘管未詳述罷工多久，但記憶體通路商及業者正屏息關注事件發展，因為三星不論是ＤＲＡＭ或儲存型快閃記憶體（NAND Flash）的全球市占都居冠，而兩大記憶體又是當紅的ＡＩ（人工智慧）產業必用元件，影響全球ＡＩ發展衝擊甚深 。

（美聯社）
（美聯社）
一位記憶體高層一聽到消息，立刻回答：「三星罷工如果拖上一段時間，ＤＲＡＭ和NAND Flash價格一定漲」，「至於漲勢和幅度，短期因各家都還有庫存，還不會那麼快反應」。

儘管三星去年下半年已藉由減產紓壓庫存壓力，如今工會上演罷工戲碼，市場預期可能扭轉市場觀望心態，但關鍵還是得關注勞資雙方能否很快達成協議，否則漲勢將再起，屆時不僅ＳＫ海力士、美光，台廠的南亞科、華邦電、力積電和鈺創、晶豪科、威剛和群聯等都會因此受惠。

外電報導，全國三星電子工會（ＮＳＥＵ）昨在直播記者會說：「我們再也無法忍受對工會的迫害。面對公司對勞工的漠視，我們宣布罷工。」三星電子工會成員高達二點八萬多人，約占三星電子員工的兩成。工會強調曾試著透過對話解決問題，但雙方溝通難以達成共識，工會因而決定訴諸罷工爭取權益。

三星電子工會未透露為何選在六月七日發動罷工，但業界推測應是三星電子去年面臨NAND Flash價格崩跌，最賺的ＤＲＡＭ同樣陷入虧損，加上代工事業也沒有重大進展，三星半導體部門十五年來首次陷入虧損，虧損額更是史上最大，三星電子員工去年也罕見中止分紅，可能因此引發員工不滿。

三星電子是南韓最大集團旗下子公司，其生產的ＤＲＡＭ全球市占率逾百分之四十五，NAND Flash全球市占也逾三成，兩大記憶體全球市占率居冠，尤其兩大記憶體更是所有科技產品必用元件，一旦罷工潮上演且時間拖長，影響將非常深遠，尤其生成式ＡＩ蓬勃發展，近期ＡＩ晶片大缺貨，缺貨關鍵是高頻寬記憶體（ＨＢＭ）和ＡＩ先進封裝CoWoS產能趕上需求，三星生產的ＨＢＭ在全球供應雖不如ＳＫ海力土高，卻有舉足輕重地位。

業界人士分析，三星罷工雖然偏重於規畫性而非無預警式停工，預料三星短期仍可透過現有庫存支應市場需求，但若罷工期拉長，ＤＲＡＭ和NAND Flash一定會漲價。

庫存 罷工

延伸閱讀

10年42人殉職！消防員籲開放勞動三權工會 全體公務人員納入職安法

中華郵政去年3大業務虧損16.5億 工會控裁減基層274人、卻增主管職

美國半導體業 面臨工會挑戰

78歲康凱人財兩失 開撕紅包場舊愛曹雨婷「我被家暴2次」

相關新聞

三星6月7日罷工 衝擊半導體鏈…台廠可望受惠

南韓科技大廠三星電子工會決定六月七日發動公司有史以來第一次罷工，儘管未詳述罷工多久，但記憶體通路商及業者正屏息關注事件發...

6年前走進張忠謀辦公室 台積電開關鍵戰役！如何挺過地緣政治危機 劉德音獨家告白

他是台積電董事長，兩岸三地最大市值企業的領導人，全球科技產業動見觀瞻的聚光焦點。去年，台積電營收達到2.16兆元，比起2018年他接任董事長時增加逾109%；去年台積電每股獲利來到32元以上，比6年前成長超過138%；而如今台積電22.49兆元的市值，則比6年前成長2.79倍。

三星產品、訂單 出貨受影響

台積電和三星晶圓代工競爭態勢持續，但業界指出，有別台積電的純晶圓代工模式不和客戶競爭，三星集團以ＩＤＭ模式發展，自家晶圓...

三星工會喊罷工台廠得利 南亞科、群聯、威剛受惠

南韓科技巨頭三星電子將爆發歷來首次大規模罷工，高達兩成、總數2.8萬名員工有意暫停生產工作。三星在全球半導體業舉足輕重，...

分析師觀察 公司競爭力低迷 三星員工挫折

南韓三星電子的最大工會29日宣布，將發動公司55年歷史上的首次罷工，但據三星公司和工會的主管表示，這項行動正引發員工之間...

美對陸板卡課稅 下月徵收25%關稅 台廠迎轉單

業界認為，台灣板卡與機殼廠掌握非大陸製造產能優勢，有望迎來轉單，華擎、微星、技嘉、麗臺、旭品等，都將受惠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。