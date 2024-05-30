分析師觀察 公司競爭力低迷 三星員工挫折

南韓三星電子的最大工會29日宣布，將發動公司55年歷史上的首次罷工，但據三星公司和工會的主管表示，這項行動正引發員工之間對於計畫目的的內部爭鬥。

路透報導，自從三星2020年承諾終止打壓工會員工人數成長的行為後，三星工會會員已快速增長。

分析師表示，工會會員增加的現象，反映了三星員工對近來公司競爭力低迷感到挫折，包括在高頻寬記憶體（HBM）晶片事業方面，以及這家公司面臨的法律問題。

三星半導體事業去年蒙受15兆韓元的營業損失。為克服這項危機，該公司上周撤換了半導體事業主管，最近也要求幹部一周工作六天，並要求網路事業部門的高階主管出差只能搭經濟艙。

韓國時報報導，由於最大工會全國三星電子工會（NSEU）計劃發動罷工的日期為6月7日星期五，剛好落在南韓國定假日顯忠日和星期六、日之間，多數南韓大企業都計劃要求員工當天使用特休，好為剩餘假期節省金錢補償成本，因此有些員工質疑，當天罷工正好配合公司使用特休的政策，效用何在？

NSEU發言人則回應：「這或許看起來像一場消極的罷工，但我們會一步步慢慢來，最後可能變成一場全面性罷工。」

其他工會則視NSEU的罷工宣言，是為了從「韓國勞動組合總聯盟」（FKTU）跳槽到「全國民主勞動組合總聯盟」（KCTU）的第一步。在這兩個全國性工會間，KCTU被視為比FKTU更好戰和政治化。