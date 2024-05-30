三星工會喊罷工台廠得利 南亞科、群聯、威剛受惠

南韓科技巨頭三星電子將爆發歷來首次大規模罷工，高達兩成、總數2.8萬名員工有意暫停生產工作。三星在全球半導體業舉足輕重，尤以記憶體稱霸全球，主導市況最具代表性，此次大罷工形同「變相減產」，有望再次擴大漲價潮，南亞科（2408）、群聯、威剛等台廠受惠。

此次三星大罷工，起源自薪資爭議。外媒報導，三星電子全國工會在直播記者會上說：「我們再也無法忍受（資方）對工會的迫害，以及公司對勞工的漠視，所以宣布罷工。」

三星將爆發歷來首次大規模罷工

三星是全球最大記憶體晶片供應商，在DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）都是世界第一。研調機構Omdia數據顯示，去年第4季三星DRAM全球市占率高達45.7%，不僅稱霸業界，市占率更衝上七年來新高，在市場有絕對的主導權。

至於NAND晶片，Omdia統計，去年第4季三星市占率為34.3%，穩坐龍頭，同樣具有絕對的話語權和影響力。因此，三星大罷工，將嚴重影響全球記憶體供應。

此前，國際記憶體大廠因應市況不佳，紛紛減產，有效降低市場供給，並推升報價一路揚升，讓廠商享受到漲價豐厚效益，營運大幅轉揚。台廠當中，南亞科、群聯、威剛等都與記憶體市況走勢高度相關，三星因罷工而「變相減產」，助攻市況持續走揚，相關台廠都將受惠。

業界分析，三星也在晶圓代工市場有一定份額，近年是全球晶圓代工二哥，但市占率僅約一成多，遠不及龍頭台積電的六成，更不比三星本身在記憶體寡占的地位。此次大罷工，或許也會對三星晶圓代工生產造成一些影響，但影響不及記憶體。

三星日前曾說，2024年晶圓代工市場可望接近2022年的規模，主要靠先進製程推動，但也提到儘管接單增加，該事業本季獲利可能仍無起色，理由是客戶仍在降低庫存，以避免重演一年前存貨過剩的情況。

依據韓國產業通商資源部的資料，南韓3月半導體出口達到117億美元，為近兩年來新高，占全國出口總額的五分之一，也因此一旦員工真的罷工，業界評估可能將威脅全球半導體供應鏈。



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