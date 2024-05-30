三立持股中嘉 25買家接手

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（29）日通過中嘉數位上層管理公司泓順投資就中嘉集團上層股權轉讓申請的投資人名單。NCC表示，相關投資人須補正投資意向書與切結書等相關文件。

NCC指出，6月30日前補正完成，未依限補件或其所提名單有違反有線廣播電視法或外國人投資條例等規定，將依職權廢止行政處分並另案重審。

NCC表示，須等完成交易，才能公布投資人名單。目前統計共有自然人股東19位、法人五位與一位外國投資人，共有25位，NCC大致針對投資人背景進行查核，但泓順必須在8月底前完成股權處分程序，若逾期未完成，將依行政程序法處以怠金。

去年立委爆料，NCC才發現本土大型MSO業者中嘉數位上層控股公司股權已經移轉，三立集團違規買進上層榮盛公司股權，另找人頭代持股權，最後中嘉旗下12家系統台各被罰鍰120萬元、共罰1,440萬元，NCC要求管理的泓順公司在5月底找到買家並向NCC申報，8月底完成股權交易交割。

為防堵媒體透過上層公司股權交易規避監理，NCC也將修訂廣電三法，研擬系統經營者上層股東股權透明化、資訊揭露、垂直整合等議題。

NCC表示，檢視泓順所提報之投資人名單後，目前並不違反中嘉案中附款「非經核准，參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東不得直接或間接經營或控制新聞頻道」之負擔規定情形，亦尚無有線廣播電視法第10條黨政軍規定情事，但NCC以附款要求泓順應確保投資人符合2017年中嘉案通過時決議附負擔之履行，且須在今年8月31日前完成爭議股權轉讓，NCC將依法監理確保相關規劃履行，以維護產業秩序與發展環境。