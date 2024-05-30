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電信業者競爭激烈 市場猜下一個誰退場…

經濟日報／ 記者彭慧明黃晶琳／台北報導

台灣消費者最愛上網吃到飽，電信業者競爭相當激烈，業界分析，號稱東南亞獨角獸的無框行動退出台灣，雖然震驚市場，但卻不意外，過去家樂福、統一超商都跨入電信虛擬行動網路（MVNO）市場，但總用戶數加起來不到20萬戶，家樂福電信多年前退出市場，無框行動鎩羽而歸也不意外，大家在猜下一個退場的是誰。

MVNO是二類電信業者，相較一類電信業者的中華電信（2412）、台灣大、遠傳自己建設網路，MVNO業者向一類電信業者借用網路，以批發價方式計算語音通話及上網傳輸量。

各國市場都有MVNO的容身之處，甚至全亞洲首家數位通訊電信商、有東南亞獨角獸之稱的Circles.Life（無框行動），都曾在三年內拿下新加坡市場5%市占率，對比台灣一類電信亞太電信及台灣之星努力多年僅拿下不到一成市占率，無框行動在新加坡市場戰果豐碩。

MVNO在其他市場攻城掠地，在台灣卻無英雄用武之地，關鍵在於台灣消費者最愛「吃到飽」，且對資費敏感度極高。

NCC審核電信兩大合併案時，曾提出希望引進國際MVNO，為台灣電信市場注入新活水，但業者直言，「吃到飽」不退場，MVNO業者不容易有存活空間。

上網吃到飽 東南亞 無框行動

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