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經長會台積總裁 允支持水電供應
經濟部長郭智輝昨（29）日前往新竹與台積電（2330）總裁魏哲家見面，針對半導體產業發展交換意見。據了解，郭智輝當面表示，政府會支持台積電持續投資台灣，水電供應也會支持。
郭智輝昨日下午出席「2024台灣產業併購與轉型論壇」，面對媒體堵訪時，他透露自己將趕赴新竹拜會業者，媒體猜測是否為魏哲家、或台積電董事長劉德音等人，郭智輝僅笑答「大家都很聰明。」經濟部傍晚證實兩人見面。據悉，郭智輝與魏哲家會面，在520上任前沒能約成，上任後才拜會，這也是郭智輝就任後首次與魏哲家見面。
據了解，雙方會面近50分鐘，因兩人都是半導體界人士，除了寒暄，講的都是行內話，雙方針對半導體產業發展交換意見。
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