電信499吃到飽 又少一家

電信產業大者恆大，小業者難生存。2019年來台、主打終身不綁約的新加坡數位電信業者無框行動（Circles.Life）母公司星圓通訊近期向國家通訊傳播委員會（NCC）申請終止營業，NCC昨（29）日同意，7月15日將正式停止發送訊號；「499業者」再少一家。

NCC指出，無框行動僅受理自然人申辦，不受理企業客戶，截至今年4月30日用戶數為50,609人。

台灣電信業者競爭激烈，「499吃到飽」是亞洲數一數二的低廉上網資費。無框行動是出身新加坡的新創獨角獸，三年拿下新加坡市占率5%；搶進台灣市場，2019年喊出「顛覆你對電信的想像」，標榜低價、不綁約就能低價4G吃到飽，也推出低於499方案，因市場不埋單，決定退出，致使「499低價業者」再少一家。

無框行動是不須建設網路的二類電信業者，向中華電信承租網路，成本較高，台灣電信業除499吃到飽打的火熱，低於499的費率也很多，連低價都能低速吃到飽，5G加入戰局的吃到飽迅速跌至千元以下，擠壓二類電信業者的空間。加上3G網路將退場，無框行動未支援VoLTE，電信業更整併為三雄，大者恆大的市場明顯不利小業者。

無框行動進軍台灣時，五家電信業者剛經歷過2018年的4G超低價499元雙飽（語音、上網吃到飽）之亂，無框行動強調不打價格戰，希望透過電信數位化、產業生態圈來顛覆傳統電信服務，並提升客戶使用體驗。

過往電信業者強打補貼用戶購買手機，同時綁約兩年以上的資費，無框行動主打「不綁約」的兩個方案，一為每月450元，搭配18GB傳輸量，及加價200元，每月650元，不限速上網吃到飽。雖然「不綁約」噱頭吸引部分消費者，但用戶數始終只有數萬，未達經濟規模。

NCC指出，星圓通訊2019年4月25日取得第二類電信事業經營許可執照，「無框行動」僅受理自然人申辦，不受理企業客戶。業者稱和中華電信間的分潤制度及商業條件改變，最終決定終止合作。星圓今年4月12日提報終止營業申請，7月15日0時起終止經營。

NCC要求星圓須於5月底前完成依電信管理法第19條規定通知使用者終止服務之通知，每周彙報已移轉之用戶數量｛含攜碼情形、辦理終止服務數及剩餘客戶數等），確保此期間營運不中斷，對於消費爭議事件，應指派專責單位或專人處理用戶爭議。