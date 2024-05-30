聯發科27周年 頒獎志工

晶片大廠聯發科（2454）歡慶成立27周年，聯發科昨（29）日表示，今年以「Tomorrow Built by You」為主軸，透過全球活動慶祝，還舉行全球連線生日慶，並頒發聯發科首屆全球志工英雄榮耀。

聯發科本來就有給予員工志工假，今年將志工假從每年一天增加為二天，並首度頒發全球志工英雄榮耀。聯發科推出這項措施後，收到包含台灣、中國大陸、美國、歐洲、亞太區等地各辦公室的志工踴躍參與，範圍涵蓋STEM教育、消防局、運動類志工等，每組從事志工行動時間平均達三年以上，服務超過2萬人，更孕育出超過600名志工種子。

聯發科周年慶也展示全球員工共同創新的成就，將全球首款5G-Advanced NR-NTN衛星寬頻技術帶到新竹總部，透過低軌衛星Ku頻段展示即時影音串流。

聯發科董事長蔡明介表示，人工智慧（AI）、運算與汽車等領域不斷向前發展，每一位同仁的選擇與付出，都對聯發科在技術領域的持續精進至關重要。