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NAND晶片價揚 台廠進補

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

DRAM市況看旺之際，AI蓬勃發展，帶動儲存型快閃記憶體（NAND Flash）報價更是銳不可當。研調機構集邦科技（TrendForce）昨（29）日最新報告指出，受惠AI伺服器自2月起擴大採用企業級固態硬碟（SSD），大量訂單開始湧現，PC、智慧手機客戶持續拉高NAND晶片庫存水位，本季NAND晶片報價有望勁揚15%。

法人看好，隨著NAND晶片報價持續暴漲，群聯（8299）、威剛、十銓等NAND相關公司營運將大進補。

集邦分析，本季PC及智慧手機客戶NAND晶片庫存水位已高，加上今年消費終端訂單成長仍未優於預期，品牌廠買家備貨轉趨保守，但AI推升大容量企業級固態硬碟訂單翻倍，助攻本季NAND晶片報價續揚，均價將續漲15%，並推升全球NAND晶片供應商營收有機會再季增近一成。

在NAND晶片價格繼續上升，下半年漲勢有望延續下，業界看好將為群聯業績吞大補丸，加上該公司的aiDAPTIV能協助客戶快速建立良好的AI生態系，獲得熱烈迴響，以及工業產品第2季落底後，已經有逐漸回升的跡象，皆有助提升群聯營運動能。

威剛董事長陳立白先前曾說，NAND晶片上游供應商已陸續恢復獲利，並逐步調升產能利用率，惟對於價格及產能規畫仍相當理性，加上近期企業用及資料中心的固態硬碟需求明顯復甦，可望帶動NAND晶片價格續揚。

集邦指出，首季季排名變動最大在於美光（Micron）超越威騰，位居第四名，主要原因是美光自去年第4季價格及出貨量略低於同其他競爭對手。

NAND 固態硬碟 晶片

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